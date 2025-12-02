Vince la Formula 2 e diventa pilota McLaren: la settimana da sogno di Leonardo Fornaroli

C'è da scommettere che Leonardo Fornaroli abbia vissuto nella sua vita delle settimane decisamente peggiori di quella che è appena iniziata. Il 20enne pilota piacentino domenica scorsa in Qatar ha infatti chiuso al secondo posto la Feature Race della Formula 2 sulla pista di Lusail, centrando così l'aritmetica certezza della vittoria del campionato cadetto all'esordio nella categoria, peraltro con un fine settimana d'anticipo rispetto alla naturale conclusione della stagione (prevista il prossimo weekend ad Abu Dhabi). Già vincitore della F3 nel 2024, l'italiano completa dunque l'accoppiata delle categorie giovanili che fanno da anticamera alla F1 in due stagioni consecutive, come successo soltanto ai più grandi protagonisti del circus di oggi: prima di lui c'erano infatti riusciti solo Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto.

L'annuncio: il futuro di Fornaroli è in McLaren

Il pilota di Piacenza, terzo nostro connazionale di sempre a vincere la Formula 2 dopo Giorgio Pantano e Davide Valsecchi - trionfatori rispettivamente nel 2008 e nel 2012, quando la serie ancora si chiamava GP2 - festeggia così un traguardo storico, ma scalda anche i motori per un futuro da pilota professionista che si spera luminoso. All'indomani della vittoria del titolo Fornaroli, che ha completato il suo percorso nelle serie propedeutiche senza mai entrare a far parte di alcuna Academy di un team di Formula 1, entra adesso nel programma per giovani piloti di casa McLaren. La scuderia campione del mondo Costruttori, e che con Lando Norris e Oscar Piastri si gioca anche il titolo Piloti nel gran finale di Abu Dhabi contro Max Verstappen, dunque accoglie a braccia aperte il giovane e promettente talento italiano.

Welcoming Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor and Christian Costoya to our Driver Development Programme 🧡



Super excited to see what we can achieve together 🙌 — McLaren (@McLarenF1) December 2, 2025

Perché la McLaren è la scelta giusta

Una scelta di prospettiva, perché anche se per il momento le porte della Formula 1 sono chiuse - ma attenzione, perché potrebbe esserci per lui ad esempio la possibilità di disputare i test per giovani piloti in programma ad Abu Dhabi il martedì dopo l'ultima gara della stagione, ma anche qualche sessione di FP1 nel 2026 - visti i contratti a lungo termine di Norris e Piastri, da un lato non è detto che le cose debbano restare così ancora dopo il 2026, mentre dall'altro la McLaren è una delle pochissime squadre presenti praticamente in tutte le categorie del motorsport: il team di Woking ha annunciato il proprio ritiro dalla Formula E alla fine della stagione 2025, ma corre per esempio in IndyCar e alla 500 Miglia di Indianapolis e debutterà nel Mondiale Endurance WEC e quindi anche alla 24 Ore di Le Mans con un prototipo della classe regina Hypercar (la stessa, per intenderci, con cui la Ferrari 499P domina la scena da qualche anno). Insomma, qualora Fornaroli non dovesse davvero trovare un sedile in F1 nel 2027 dopo un anno da riserva nel box papaya, le prospettive per proseguire la carriera altrove certo non mancherebbero.

Parla Leonardo Fornaroli

''Sono incredibilmente orgoglioso - spiega Leonardo Fornaroli - di entrare a far parte del McLaren Driver Development Programme dopo un altro anno di successi in pista. Vincere entrambi i titoli FIA Formula 3 e Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso e sono motivato a compiere il passo successivo nella mia crescita attraverso il programma, mentre lavoro per raggiungere il mio obiettivo finale di correre ai massimi livelli. Sono molto grato alla McLaren per questa opportunità e a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia carriera fino ad ora. Non vedo l'ora di iniziare e di lavorare a stretto contatto con il resto del team''.

Oltre all'ingaggio di Fornaroli, la McLaren ha anche ufficializzato l'ingresso nella propria Academy del 24enne olandese Richard Verschoor, attualmente terzo nella classifica della F2 (ma ormai al quinto anno nella categoria) e del 15enne talento spagnolo del karting Christian Costoya. I tre nuovi acquisti si aggiungono alla già folta line-up composta da Pato O’Ward, Dries van Langendonck, Ella Lloyd, Matteo De Palo, Ella Stevens ed Ella Häkkinen (figlia 14enne del due volte campione del mondo di F1, Mika Hakkinen).

Pubblicato da Alessio Ricci, 02/12/2025