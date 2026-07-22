Un altro italiano in Formula 1: Fornaroli torna al volante della McLaren

Leonardo Fornaroli continuerà il suo percorso di crescita all'interno della McLaren tornando al volante della MCL40 durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota italiano sostituirà infatti Oscar Piastri nelle FP1 dell'Hungaroring, proseguendo il programma dedicato ai giovani talenti che la scuderia di Woking sta portando avanti nel corso della stagione. Dopo l'esperienza maturata nei test di Barcellona e il lavoro svolto come pilota di riserva tra simulatore e sviluppo della monoposto, Fornaroli avrà un'altra preziosa occasione per accumulare chilometri al volante di una Formula 1 ufficiale e contribuire al lavoro del team in un weekend di gara.

Un'altra tappa nel programma McLaren

''Non vedo l'ora di guidare la MCL40 durante la prima sessione di prove libere di questo fine settimana all'Hungaroring'', ha dichiarato Fornaroli, spiegando come questa sarà ''un'altra fantastica opportunità per proseguire il mio lavoro di sviluppo sulla vettura e dare continuità all'importante attività svolta insieme alla squadra a Barcellona''. Nelle ultime settimane il pilota ha lavorato intensamente presso la sede di Woking, alternando le attività al simulatore alla preparazione fisica nel McLaren Performance Hub, con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento ungherese. ''Ogni sessione rappresenta un'occasione per imparare, acquisire sicurezza e contribuire al programma del team per il weekend'', ha aggiunto, prima di ringraziare la squadra per la fiducia ricevuta: ''Sono davvero grato a tutto il team McLaren per il sostegno che mi hanno dimostrato finora. Non vedo l'ora di scendere in pista venerdì, divertirmi e sfruttare al meglio ogni giro per aiutare la squadra''. Per Fornaroli si tratta di un'altra vetrina importante in una stagione che continua ad avvicinarlo sempre di più al mondo della Formula 1.

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