F1 Spa, qualifiche: Antonelli in pole, poi Verstappen e Russell (a mezzo secondo). Leclerc solo 4°

Il verdetto delle qualifiche del sabato di Spa-Francorchamps incorona l'uomo più in forma del campionato con una dimostrazione di forza che lascia tramortiti gli avversari. Dopo aver dettato la linea sia nelle FP2, sia nelle FP3, Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026, fermando i cronometri sul tempo di 1:44.361. Una qualifica tutt'altro che lineare per il diciannovenne bolognese della Mercedes, costretto a remare contro qualche difficoltà di assetto e traffico in una concitata Q1 prima di salire in cattedra nella fase decisiva della Q3, scavando un solco spaventoso su tutto il resto della griglia.

Il gioco delle scie salva Verstappen, Norris retrocede

Il primo degli inseguitori è Max Verstappen, staccato però di ben tre decimi netti dalla vetta della classifica. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull è riuscito ad artigliare la prima fila grazie anche a una perfetta esecuzione strategica del muretto di Milton Keynes: il compagno di scuderia Isack Hadjar (già condannato a partire dal fondo per la sostituzione della power unit) si è sacrificato in Q3 offrendo per tutte e due i tentativi veloci la scia all'olandese nel lunghissimo rettilineo del terzo settore riuscendo a fargli guadagnare tempo e posizioni.

La terza prestazione cronometrica assoluta porta la firma di Lando Norris (+0.440), ma il campione del mondo in carica subirà l'arretramento di 10 posizioni in griglia a causa dello smarcamento di nuove componenti del motore, scivolando in tredicesima piazza. Delusione parziale per George Russell, promosso così al terzo posto in griglia ma costretto a masticare amaro per un distacco pesante (mezzo secondo) dal giovane compagno di squadra.

Ferrari, Leclerc batte Hamilton per 2 millesimi

Le retrocessioni altrui regalano alla Scuderia Ferrari una seconda fila che altrimenti non sarebbe stata guadagnata in pista. Charles Leclerc scatterà infatti dalla quarta piazzola, dopo aver battuto per appena due millesimi di secondo l'altra SF-26 di Lewis Hamilton (5° assoluto). I meccanici del Cavallino hanno compiuto una prodezza per ricostruire il retrotreno della monoposto dell'inglese dopo l'incidente nelle prove libere 3, rimettendolo in pista in tempo utile.

Non è mancato però un piccolo giallo (letteralmente) alla fine della Q3: al termine del suo giro, Leclerc ha espresso forti perplessità via radio per l'esposizione di una bandiera gialla proprio all'altezza dell'ultima chicane. La segnalazione era legata allo stop di Hadjar, fermo in pit-lane e valido soltanto per la corsia dei box, ma per non rischiare penalità il monegasco ha comunque deciso di alzare (di poco) il piede perdendo forse qualche centesimo utile a restare davanti a Russell.

La qualifica degli altri

In terza fila, al fianco di Hamilton, si accomoderà la McLaren di Oscar Piastri, seguita in quarta fila dall'ottimo Arvid Lindblad su Racing Bulls e dall'Audi di Gabriel Bortoleto. Scatterà invece dalla ventunesima casella Isack Hadjar, eroe di giornata per il box Red Bull, posizionandosi davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso che chiude mestamente lo schieramento, anche lui penalizzato per aver cambiato tutta la power unit.

Il programma del GP a Spa: sale l'attesa per la gara

Il programma del GP del Belgio di F1 prosegue adesso con il momento clou di tutto il fine settimana delle Ardenne, con la gara che assegna i punti e scrive una nuova pagina della stagione 2026: l'appuntamento è per le 15.00 di domenica 19 luglio, con Antonelli a scattare dalla pole e a provare, dopo tre GP in cui ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, a incrementare il vantaggio in classifica su tutti gli inseguitori.

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