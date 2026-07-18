F1 Spa, FP3: Antonelli leader prima delle qualifiche. Hamilton a muro nel finale!

Il sabato mattina di Spa-Francorchamps ribadisce la supremazia tecnica del binomio uomo-macchina di riferimento del campionato. Al termine della terza e ultima sessione di prove libere del GP del Belgio, Andrea Kimi Antonelli conferma la prima posizione nella tabella dei tempi stampando un solido 1:45.990. Un riferimento cronometrico quasi identico a quello fatto registrare nelle FP2 del venerdì e, cosa ancor più impressionante, siglato al primissimo tentativo della mattinata. Il diciannovenne bolognese della Mercedes non è infatti poi riuscito a ritoccare il proprio limite con il secondo set di Soft nuove a causa di due imperfezioni: prima un lungo alla curva della Source (dovuto a un problema di scalata e al ritardo nell'inserimento della marcia inferiore) e successivamente un vistoso sovrasterzo nel cambio di direzione delle Les Combes.

Hamilton si schianta a Fagnes, meccanici Ferrari sotto pressione

La vera notizia drammatica della sessione riguarda il box della Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta piazza a poco meno di quattro decimi da Antonelli, ma la sua preparazione in vista della caccia alla pole è stata bruscamente interrotta a tempo ormai scaduto. Nel tentativo di completare l'ultimo giro cronometrato, il sette volte campione del mondo ha perso il controllo della sua SF-26 nel delicato settore di Fagnes, scivolando nella ghiaia e impattando lateralmente contro le barriere di protezione (video sotto).

L'incidente ha causato danni evidenti alla sospensione posteriore destra e all'alettone della Rossa numero 44. I meccanici del Cavallino sono ora attesi a una vera corsa contro il tempo per ricostruire il retrotreno della monoposto in tempo utile per il semaforo verde della Q1. Più arretrato l'altro ferrarista Charles Leclerc (6° a 760 millesimi), pesantemente ostacolato dal traffico nel convulso finale di sessione.

Norris c'è ma paga pegno, Verstappen in agguato

In seconda posizione si è issata la McLaren di Lando Norris, staccata di appena 139 millesimi dalla vetta. Una prestazione incoraggiante che lascia però l'amaro in bocca: il campione del mondo in carica sa già che dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza domenicale a causa della sostituzione di alcune componenti della sua power unit.

In terza piazza si conferma minaccioso Max Verstappen su Red Bull, distante appena 9 millesimi dalla McLaren di Norris e pronto a sfruttare i passi falsi altrui. Continua invece a masticare amaro George Russell con la seconda Mercedes: l'inglese è quarto ma accusa ancora un distacco pesante (tre decimi e mezzo) dal compagno di squadra. Chiudono i primi dieci posti della classifica Oscar Piastri (7°), le due rinate Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto e la Red Bull di Isack Hadjar, che precede il duo delle Racing Bulls.

Il programma del GP a Spa: si riparte sabato con FP3 e qualifiche

Il programma del GP del Belgio 2026 di F1 prosegue con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza della gara di domani, decimo round della stagione. L'appuntamento è per le 16.00 italiane, con Antonelli che non può che partire favorito dopo quanto mostrato tra FP2 e FP3.

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