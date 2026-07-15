F1 GP Belgio 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Spa

La vittoria della Ferrari di Charles Leclerc a Silverstone ha inevitabilmente infiammato il Mondiale 2026 di Formula 1: la SF-26 ha infatti iniziato a correre e pure forte anche nelle piste ''di motore'' dove serve una grande spinta dalla power unit che è il grande punto debole di questa Rossa (in attesa del propulsore aggiornato che dovrebbe debuttare dopo la pausa estiva).

Che Ferrari vedremo a Spa?

Inevitabile come cresca dunque l'attesa anche in vista del GP del Belgio a Spa-Francorchamps, che sulla carta dovrebbe essere terreno di conquista della Mercedes ma che a questo punto apre le porte a ogni tipo di risultato, qualora le Rosse di Leclerc e Lewis Hamilton dovessero confermarsi competitive anche sul mitico circuito delle Ardenne.

Russell sfida Antonelli

In casa Mercedes peraltro prosegue la lotta interna con Andrea Kimi Antonelli che spera di invertire il trend negativo innescato dal ritiro di Barcellona e dalla rottura meccanica improvvisa che lo ha estromesso dalla corsa per la vittoria di Silverstone. Il compagno George Russell per ora sorride e si porta a -25 in classifica, ma sul piano delle prestazioni sono attese risposte nette perché il giovane italiano continua a surclassarlo.

Link utili - GP Belgio 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Belgio 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Spa.

Venerdì 17 luglio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 18 luglio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 19 luglio

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 18 luglio, differita ore 18.30

: sabato 18 luglio, differita ore 18.30 Gara: domenica 19 luglio, differita ore 18.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Nota come l'Università della guida, la pista di Spa-Francorchamps ha bisogno di ben poche presentazioni: da Eau Rouge e Raidillon, al rettilineo del Kemmel, verso la chicane di Les Combes, il curvone velocissimo di Pouhon e le pieghe di Stavelot e Blanchimont, fino alla Bus Stop per poi ricominciare il giro con il tornantino di La Source, ogni metro di questo tracciato è storia delle corse. Una pista che non perdona gli errori e che però si preannuncia particolarmente problematica sul piano della gestione dell'energia, tanto che la FIA ha deciso di permettere in ben cinque rettlinei di consentire l'apertura delle ali mobili.

F1 GP Belgio 2026: La mappa del circuito di Spa | Foto: Formula 1

Lunghezza : 7.004 metri

: 7.004 metri Curve : 19

: 19 Giri : 44

: 44 Record della pista: 1:44.701 (Sergio Perez, Red Bull - 2024)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Spa, secondo Google Meteo.

Venerdì 17 luglio - Parzialmente soleggiato, temperatura 14-22°C, precipitazioni 20%, umidità 69%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 14-22°C, precipitazioni 20%, umidità 69% Sabato 18 luglio - Parzialmente soleggiato, temperatura 12-18°C, precipitazioni 20%, umidità 75%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 12-18°C, precipitazioni 20%, umidità 75% Domenica 19 luglio - Parzialmente soleggiato, temperatura 9-18°C, precipitazioni 20%, umidità 62%

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