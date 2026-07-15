F1 2026

GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere

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1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Spa

Risultati e classifiche del GP del Belgio 2026, sul circuito di Spa: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
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La Formula 1 torna in pista per la decima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, da molti considerata come l'Università del Motorsport. È il tradizionale appuntamento nel bel mezzo della foresta delle Ardenne con il GP del Belgio. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Belgio 2026

GP Belgio 2026, ordine di arrivo

Domenica  19 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Belgio 2026, griglia di partenza

GP Belgio 2026, risultati qualifiche

Sabato 18 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Belgio 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 18 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Belgio 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 17 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Belgio 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 17 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Max VerstappenRed Bull-RB Ford1:47.07024
2Lewis HamiltonFerrari+0.14522
3Charles LeclercFerrari+0.20722
4Isack HadjarRed Bull-RB Ford+0.25223
5Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.45221
6Kimi AntonelliMercedes+0.53323
7Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.86119
8George RussellMercedes+0.88922
9Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.16424
10Gabriel BortoletoAudi+1.33618
11Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.36224
12Nico HulkenbergAudi+1.89223
13Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.94021
14Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.26724
15Franco ColapintoAlpine-Mercedes+2.33323
16Esteban OconHaas-Ferrari+2.37921
17Pierre GaslyAlpine-Mercedes+2.64223
18Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.76921
19Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.15622
20Carlos SainzWilliams-Mercedes+3.79225
21Lance StrollAston Martin-Honda+5.73819
22Jak Crawford*Aston Martin-Honda+6.12922

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

GP Belgio 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spa-Francorchamps dove si disputa il round 10 della stagione 2026 di Formula 1

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