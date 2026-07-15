GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP del Belgio 2026, sul circuito di Spa: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per la decima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, da molti considerata come l'Università del Motorsport. È il tradizionale appuntamento nel bel mezzo della foresta delle Ardenne con il GP del Belgio. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Belgio 2026

Domenica 19 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 18 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 18 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 17 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 17 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-RB Ford 1:47.070 24 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.145 22 3 Charles Leclerc Ferrari +0.207 22 4 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +0.252 23 5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.452 21 6 Kimi Antonelli Mercedes +0.533 23 7 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.861 19 8 George Russell Mercedes +0.889 22 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.164 24 10 Gabriel Bortoleto Audi +1.336 18 11 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.362 24 12 Nico Hulkenberg Audi +1.892 23 13 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.940 21 14 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.267 24 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.333 23 16 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.379 21 17 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.642 23 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.769 21 19 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.156 22 20 Carlos Sainz Williams-Mercedes +3.792 25 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda +5.738 19 22 Jak Crawford* Aston Martin-Honda +6.129 22

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spa-Francorchamps dove si disputa il round 10 della stagione 2026 di Formula 1

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