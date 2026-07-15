GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per la decima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, da molti considerata come l'Università del Motorsport. È il tradizionale appuntamento nel bel mezzo della foresta delle Ardenne con il GP del Belgio. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.
Risultati GP Belgio 2026
GP Belgio 2026, ordine di arrivo
Domenica 19 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Belgio 2026, griglia di partenza
GP Belgio 2026, risultati qualifiche
Sabato 18 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Belgio 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 18 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Belgio 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 17 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Belgio 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 17 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|1:47.070
|24
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.145
|22
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.207
|22
|4
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+0.252
|23
|5
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.452
|21
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.533
|23
|7
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.861
|19
|8
|George Russell
|Mercedes
|+0.889
|22
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.164
|24
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.336
|18
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.362
|24
|12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.892
|23
|13
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.940
|21
|14
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.267
|24
|15
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.333
|23
|16
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.379
|21
|17
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+2.642
|23
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.769
|21
|19
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.156
|22
|20
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+3.792
|25
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+5.738
|19
|22
|Jak Crawford*
|Aston Martin-Honda
|+6.129
|22
*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1
GP Belgio 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spa-Francorchamps dove si disputa il round 10 della stagione 2026 di Formula 1
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