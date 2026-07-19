F1 GP Belgio 2026, le pagelle di Spa Francorchamps

Le pagelle di MotorBox del GP del Belgio 2026 F1 sul circuito di Spa Francorchamps: Antonelli e Leclerc, dimostrano di essere campioni, Verstappen sempre sul pezzo

LE PAGELLE DEL GP DEL BELGIO DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP del Belgio sullo storico circuito di Spa Francorchamps: Antonelli e Leclerc, dimostrano di essere campioni, Verstappen sempre sul pezzo, Hamilton ancora una penalità ma buona gara, così come i rimontanti Hadjar e Norris. Piastri sotto le attese. Non ci sono insufficienze gravi.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 10

Corre con la freddezza di un veterano, anche quando una Virtual Safety Car lo mette oltre 3'' dietro a Leclerc, ma lui sa quant'è forte e che macchina ha e con pazienza ricuce... e vince!

Charles Leclerc - Voto 9,5

La sorte gli dà una mano con la Virtual SC, lui dimostra di meritersela rendendo la vita dura ad Antonelli. Ottimi l'avvio con i sorpassi su Russell e Verstappen e la grinta mostrata con Piastri.

Max Verstappen - Voto 8,5

Lamenta poco grip ma guida sempre al limite: passa Antonelli per unattimo al vio, poi bella lotta con Leclerc, mutilata dalla Virtual Safety Car. Avrebbe lottato con Leclerc per la P2.

Lewis Hamilton - Voto 7

Per il contatto con Russell gli arrivano 5'' che gli costano un possibile podio. La sua gara, però, è tutt'altro che da buttare. Nonostante la penalità e un pit problematico, recupera Piastri e fa P4.

Oscar Piastri - Voto 6,5

Pochi sprazzi di bontà: un sorpasso su Hamilton, la lotta contro Leclerc e Norris, ma per il resto del GP non ha il passo dei migliori ed è ripreso nel finale dal compagno, partito lontano.

Isack Hadjar - Voto 7,5

Bella mossa della Red Bull che sfrutta la Safety Car iniziale per smarcare una doppia sosta e far correre con le Hard tutta la gara. E lui rimonta, rimonta, rimonta, rimonta, all fine è sesto!

Lando Norris - Voto 7,5

Parte tredcesimo e recupera fino a P6, lotta con Piastri allungando di molto la vita delle sue gomme Medie, poi dopo il pit (lungo...) rimonta fino a chiudere negli scarichi di Hadjar.

George Russell - Voto SV

Il suo Gran Premio finisce prima del primo giro, allunga la staccata e non dà spazio a Hamilton che, quando sterza per curvare, lo centra in pieno. Colpa di Lewis ma ingenuità di George.

I VOTI DEGLI ALTRI

Gabriel Bortoleto - Voto 7,5

Eccolo il ''best of the rest'', a 50'' dalla vetta, è arrivato ottavo precedendo un ottimo Lindlbad.

Arvin Lindblad - Voto 7,5

È vero, scattava davanti a Bortoleto, ma il rookie la posizione l'ha persa solo per la strategia.

Franco Colapinto - Voto 7

Torna a casa con un punticino che vale, perché strappato di prepotenza al compagno Gasly.

Pierre Gasly - Voto 6,5

Lotta con il suo compagno per tutta la gara, alla fine gli arriva dietro per meno di un secondo.

Liam Lawson - Voto 6

Vicino al compagno solo all'inizio, ma poi perde il treno giusto e finisce in scia alle due Alpine.

Nico Hulkenberg - Voto 5,5

Sempre lontano dal compagno, perde posizioni al via e poi fatica a rientrare, chiude solo 13°.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Il primo degli altri ancora! Risale durante la gara dopo la foratura iniziale e stacca il compagno.

Alex Albon - Voto 6

Vince la lotta interna con Sainz per un'inezia, buon avvio di gara, poi cala e scivola indietro.

Carlos Sainz - Voto 6

Bravo al via, ma perde tanto tempo dopo il contatto con Ocon, alla fine però gli arriva davanti.

Esteban Ocon - Voto 6

Sfortunato al via con Sainz, poi pit e gara tutta d'attacco ma senza riuscire a recuperare molto.

Valtteri Bottas - Voto 6

Sufficienza, migliore degli ultimissimi. In questa F1 a scaglioni si fa la tara con l'Aston Martin.

Fernando Alonso - Voto 6

Il solito leone in gabbia e sedato. Dategli una macchina altrimenti: 6 politico fino a fine anno.

Sergio Perez - Voto 6

Si ritira in modo anonimo, come nelle gare che è costretto a fare con questa macchina.

Lance Stroll - Voto 6

Idem come Perez, al momento il giudizio sui piloti di Aston Martin e Cadillac è complicato.

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