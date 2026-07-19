F1 GP Belgio 2026, le pagelle di Spa Francorchamps

LE PAGELLE DEL GP DEL BELGIO DI FORMULA 1 2026
Le pagelle del GP del Belgio sullo storico circuito di Spa Francorchamps: Antonelli e Leclerc, dimostrano di essere campioni, Verstappen sempre sul pezzo, Hamilton ancora una penalità ma buona gara, così come i rimontanti Hadjar e Norris. Piastri sotto le attese. Non ci sono insufficienze gravi.
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Andrea Kimi Antonelli - Voto 10
Corre con la freddezza di un veterano, anche quando una Virtual Safety Car lo mette oltre 3'' dietro a Leclerc, ma lui sa quant'è forte e che macchina ha e con pazienza ricuce... e vince!
Charles Leclerc - Voto 9,5
La sorte gli dà una mano con la Virtual SC, lui dimostra di meritersela rendendo la vita dura ad Antonelli. Ottimi l'avvio con i sorpassi su Russell e Verstappen e la grinta mostrata con Piastri.
Max Verstappen - Voto 8,5
Lamenta poco grip ma guida sempre al limite: passa Antonelli per unattimo al vio, poi bella lotta con Leclerc, mutilata dalla Virtual Safety Car. Avrebbe lottato con Leclerc per la P2.
Lewis Hamilton - Voto 7
Per il contatto con Russell gli arrivano 5'' che gli costano un possibile podio. La sua gara, però, è tutt'altro che da buttare. Nonostante la penalità e un pit problematico, recupera Piastri e fa P4.
Oscar Piastri - Voto 6,5
Pochi sprazzi di bontà: un sorpasso su Hamilton, la lotta contro Leclerc e Norris, ma per il resto del GP non ha il passo dei migliori ed è ripreso nel finale dal compagno, partito lontano.
Isack Hadjar - Voto 7,5
Bella mossa della Red Bull che sfrutta la Safety Car iniziale per smarcare una doppia sosta e far correre con le Hard tutta la gara. E lui rimonta, rimonta, rimonta, rimonta, all fine è sesto!
Lando Norris - Voto 7,5
Parte tredcesimo e recupera fino a P6, lotta con Piastri allungando di molto la vita delle sue gomme Medie, poi dopo il pit (lungo...) rimonta fino a chiudere negli scarichi di Hadjar.
George Russell - Voto SV
Il suo Gran Premio finisce prima del primo giro, allunga la staccata e non dà spazio a Hamilton che, quando sterza per curvare, lo centra in pieno. Colpa di Lewis ma ingenuità di George.
I VOTI DEGLI ALTRI
Gabriel Bortoleto - Voto 7,5
Eccolo il ''best of the rest'', a 50'' dalla vetta, è arrivato ottavo precedendo un ottimo Lindlbad.
Arvin Lindblad - Voto 7,5
È vero, scattava davanti a Bortoleto, ma il rookie la posizione l'ha persa solo per la strategia.
Franco Colapinto - Voto 7
Torna a casa con un punticino che vale, perché strappato di prepotenza al compagno Gasly.
Pierre Gasly - Voto 6,5
Lotta con il suo compagno per tutta la gara, alla fine gli arriva dietro per meno di un secondo.
Liam Lawson - Voto 6
Vicino al compagno solo all'inizio, ma poi perde il treno giusto e finisce in scia alle due Alpine.
Nico Hulkenberg - Voto 5,5
Sempre lontano dal compagno, perde posizioni al via e poi fatica a rientrare, chiude solo 13°.
Oliver Bearman - Voto 6,5
Il primo degli altri ancora! Risale durante la gara dopo la foratura iniziale e stacca il compagno.
Alex Albon - Voto 6
Vince la lotta interna con Sainz per un'inezia, buon avvio di gara, poi cala e scivola indietro.
Carlos Sainz - Voto 6
Bravo al via, ma perde tanto tempo dopo il contatto con Ocon, alla fine però gli arriva davanti.
Esteban Ocon - Voto 6
Sfortunato al via con Sainz, poi pit e gara tutta d'attacco ma senza riuscire a recuperare molto.
Valtteri Bottas - Voto 6
Sufficienza, migliore degli ultimissimi. In questa F1 a scaglioni si fa la tara con l'Aston Martin.
Fernando Alonso - Voto 6
Il solito leone in gabbia e sedato. Dategli una macchina altrimenti: 6 politico fino a fine anno.
Sergio Perez - Voto 6
Si ritira in modo anonimo, come nelle gare che è costretto a fare con questa macchina.
Lance Stroll - Voto 6
Idem come Perez, al momento il giudizio sui piloti di Aston Martin e Cadillac è complicato.
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.