McLaren alza l'asticella con la 788HS: più potente, leggera e veloce

McLaren 788HS è il capitolo finale di una stirpe di supercar iniziata con la 720S nel 2017, proseguita poi con la 765LT e la 750S del 2024. La nuova 788HS è la massima espressione della tecnologia sviluppata dalla casa automobilistica inglese e si avvale della dicitura ''High Sport'', riservata alle versioni più esclusive delle McLaren di serie. Fino a ora, questo badge era apparso solamente sulle MP4-12C HS e MSO HS.

McLaren 788HS Coupé

Motore V8 ad altissime prestazioni

Il cuore pulsante della McLaren 788HS è un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare ben 788 CV a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 800 Nm a 5.500 giri/min. Numeri che combinati con il peso a secco di 1.265 kg, offrono un rapporto peso/potenza di 623 CV per tonnellata, il migliore mai raggiunto da un modello delle serie 720S, 750S e 765LT. Le prestazioni? Ovviamente da riferimento: da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 7 secondi e una velocità massima di 330 km/h. C'è poi un impianto di scarico in titanio a quattro uscite che va ad amplificare il sound del V8.

McLaren 788HS Coupé

Aerodinamica e assetto

McLaren ha lavorato molto sullo sviluppo dell'aerodinamica e il risultato è un aumento della deportanza del 10% rispetto alla 765LT. In particolare, i tecnici hanno focalizzato la loro attenzione realizzando un nuovo cofano con S-Duct, uno spoiler posteriore attivo, un diffusore posteriore ispirato alla Formula 1 e un nuovo splitter. Per chi cerca un look ancora più racing, si può optare per una carrozzeria interamente in fibra di carbonio a vista. L'abitacolo, progettato incentrato sul guidatore, presenta sedili sportivi e una console in carbonio.

McLaren 788HS Roadster

L'assetto delle sospensioni è stato modificato, con il risultato che la 788HS risulta 5 mm più bassa rispetto alla 750S di base. Il tutto per offrire un'esperienza di guida più dinamica e coinvolgente. Per tendere a bada la grande esuberanza della nuova McLaren 788HS, la supercar adotta un impianto frenante carboceramico derivato da quello ​​della McLaren Senna, con pinze anteriori monoblocco in alluminio forgiato a sei pistoncini di colore nero e sistema di raffreddamento integrato per un utilizzo prolungato in pista senza problemi.

Serie limitata

La 788HS sarà offerta sia in versione coupé che spider. Ne saranno prodotte in totale 200 esemplari, equamente suddivisi tra le due tipologie di carrozzeria.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026