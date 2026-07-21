McLaren F1 GTR, asta da record: può superare i 35 milioni di dollari

Questa McLaren F1 GTR andrà all'asta il prossimo mese e potrebbe raggiungere quotazioni record. Perché questa supercar può valere così tanto? Ha un passato nel motorsport e soprattutto ha avuto un proprietario molto famoso ma andiamo con ordine.

Potrebbe valere ben 35 milioni di dollari

L'asta si terrà a Monterey da RM Sotheby's dal 12 al 15 agosto (clicatte qui per maggiori informazioni). Il valore della supercar? Secondo la casa d'aste la supercar può raggiungere i 35 milioni di dollari (poco più di 30 milioni di euro), diventando così la McLaren F1 più preziosa mai venduta a un'asta.

McLaren F1 GTR

La storia di questo esemplare è molto interessante e ha ovviamente contribuito ad aumentarne il valore. Conosciuta come ''La F1 Pop Art'', questa è la vettura con telaio 10R, il primo esemplare costruito secondo le specifiche GTR per la stagione agonistica del 1996. Arrivò un anno dopo che un'altra F1 GTR, con telaio 01R, aveva vinto la 24 Ore di Le Mans, e si propose di seguirne le orme.

Partecipò alle pre-qualifiche di Le Mans, guidata da David Brabham. Tuttavia, non partecipo' a Le Mans quell'anno; al suo posto, il team McLaren utilizzò la vettura gemella con telaio 11R. Inizialmente, la McLaren tenne la vettura per sé, ma nel 1999 fu venduta a Nick Mason dei Pink Floyd. L'azienda la convertì per un utilizzo stradale e Lanzante (azienda inglese specializzata nella conversione e manutenzione di vetture da competizione) si occupò delle successive modifiche.

McLaren F1 GTR

Questa vettura ha avuto anche alcuni momenti ''difficili''. Nel 2009, un giornalista la danneggiò pesantemente, costringendo Lanzante a un ripristino totale. In seguito, partecipò a diversi eventi motoristici in Europa, tra cui un rally di 750 km attraverso l'Italia e il Goodwood Members' Meeting nel 2017. Ci fu poi un altro incidente che costrinse Lanzante a un ulteriore ripristino. Mason rimane l'unico proprietario privato dell'auto sin dalla sua costruzione, e la vettura è stata sottoposta a regolare manutenzione.

Tra poche settimane scopriremo come andrà l'asta e se davvero sarà venduta a una cifra così elevata.

Fonte: CarScoops

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