McLaren, test a Portimão con Norris, Piastri e... Fornaroli!

Archiviato il weekend del Gran Premio d'Ungheria, dove ha disputato la seconda sessione di prove libere della sua carriera in Formula 1, Leonardo Fornaroli è tornato subito al lavoro con McLaren partecipando a due giornate di test TPC all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Il pilota piacentino ha condiviso il programma con Lando Norris e Oscar Piastri, alternandosi al volante della McLaren MCL60 del 2023. Nei due giorni di lavoro il trio ha completato complessivamente 698 chilometri, con 49 giri percorsi da Norris, 55 da Piastri e 47 da Fornaroli, impegnato nelle sessioni pomeridiane di entrambe le giornate. Il test conclude un'intensa prima parte di stagione per il programma TPC della scuderia di Woking, che nel 2026 ha già portato la MCL60 in pista anche a Barcellona, Silverstone, Austin e Monza.

What we got up to in Portimão 👀#McLarenF1pic.twitter.com/hEZWsoJwe4 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 30, 2026

Fornaroli: ''Lavorare con Norris e Piastri è stata un'esperienza preziosa''

Le condizioni meteo, rese complicate dal forte vento, non hanno impedito alla McLaren di completare l'intero programma previsto. ''È stato un test produttivo ed è stato bello tornare a Portimão'', ha commentato Lando Norris, mentre Oscar Piastri, alla sua prima esperienza sul circuito portoghese, ha sottolineato come i continui cambi di pendenza abbiano reso la pista particolarmente divertente da affrontare. Grande soddisfazione anche per Fornaroli, sempre più coinvolto nel progetto McLaren: ''Era la prima volta che guidavo su questo circuito e ogni opportunità di salire sulla MCL60 è importante per la mia crescita. È stato fantastico lavorare al fianco di Lando e Oscar: osservare come affrontano condizioni diverse e ascoltare i loro feedback è un'esperienza di apprendimento preziosa''. Il giovane italiano ha infine ringraziato la squadra per la fiducia ricevuta: ''Sento i miei progressi a ogni giro e non vedo l'ora di continuare a crescere partendo da qui''. Un altro tassello significativo nel percorso di formazione del campione di Formula 2, che continua a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all'interno del programma McLaren.

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