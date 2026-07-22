GP Ungheria 2026, Budapest: ordine d'arrivo e risultati

Risultati e classifiche del GP d'Ungheria 2026, sul circuito di Budapest: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per l'undicesima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista dell'Hungaroring, vicino alla capitale Budapest, per il GP d'Ungheria che chiude la prima parte della stagione e da il via alla lunga pausa estiva. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Ungheria 2026

Domenica 26 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 25 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 25 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 24 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 24 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 19 2 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.484 25 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 23 4 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +0.922 25 5 George Russell Mercedes +0.991 21 6 Gabriel Bortoleto Audi +1.285 30 7 Frederik Vesti* Mercedes +1.392 24 8 Nico Hulkenberg Audi +1.548 29 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.685 28 10 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.791 28 11 Lando Norris McLaren-Mercedes +1.949 26 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.976 24 13 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.475 20 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.629 29 15 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.744 28 16 Leonardo Fornaroli* McLaren-Mercedes +2.815 29 17 Ryo Hirakawa* Haas-Ferrari +2.926 25 18 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.014 22 19 Paul Aron* Alpine-Mercedes +3.093 28 20 Colton Herta* Cadillac-Ferrari +4.043 28 21 Lance Stroll Aston Martin-Honda +4.396 11 22 Carlos Sainz Williams-Mercedes +4.659 23

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Budapest dove si disputa il round 11 della stagione 2026 di Formula 1

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