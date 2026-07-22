F1 2026

GP Ungheria 2026, Budapest: ordine d'arrivo e risultati

Avatar di Alessio Ricci,

1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Budapest

Risultati e classifiche del GP d'Ungheria 2026, sul circuito di Budapest: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP UNGHERIA 2026, composto da 4 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP UNGHERIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La Formula 1 torna in pista per l'undicesima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista dell'Hungaroring, vicino alla capitale Budapest, per il GP d'Ungheria che chiude la prima parte della stagione e da il via alla lunga pausa estiva. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Ungheria 2026

GP Ungheria 2026, ordine di arrivo

Domenica 26 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Ungheria 2026, griglia di partenza

GP Ungheria 2026, risultati qualifiche

Sabato 25 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Ungheria 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 25 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Ungheria 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 24 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Ungheria 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 24 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:19.07519
2Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.48425
3Lewis HamiltonFerrari+0.54323
4Isack HadjarRed Bull-RB Ford+0.92225
5George RussellMercedes+0.99121
6Gabriel BortoletoAudi+1.28530
7Frederik Vesti*Mercedes+1.39224
8Nico HulkenbergAudi+1.54829
9Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.68528
10Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.79128
11Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.94926
12Esteban OconHaas-Ferrari+1.97624
13Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.47520
14Pierre GaslyAlpine-Mercedes+2.62929
15Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.74428
16Leonardo Fornaroli*McLaren-Mercedes+2.81529
17Ryo Hirakawa*Haas-Ferrari+2.92625
18Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.01422
19Paul Aron*Alpine-Mercedes+3.09328
20Colton Herta*Cadillac-Ferrari+4.04328
21Lance StrollAston Martin-Honda+4.39611
22Carlos SainzWilliams-Mercedes+4.65923

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

GP Ungheria 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Budapest dove si disputa il round 11 della stagione 2026 di Formula 1

VEDI ANCHE
F1 2026: classifica mondiale Piloti e Costruttori
Formula 1 2026: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori
F1, il calendario e gli orari tv del mondiale 2026
Calendario Formula 1 2026: date, orari tv e circuiti
F1 GP Ungheria 2026: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Ungheria 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Budapest
Tags
tempiferrarimercedesgaraclassificaaston martinformula 1red bullmclarenfernando alonsoprove libererisultatilewis hamiltonCarlos Sainzf1qualificheGP ungheriamax verstappenCharles Leclercgeorge russellLando NorrisHungaroring F1Griglia di partenzaOscar Piastriordine di arrivoBudapest F12026Kimi AntonelliIsack Hadjar

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
GP Ungheria 2026