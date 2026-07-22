GP Ungheria 2026, Budapest: ordine d'arrivo e risultati

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La Formula 1 torna in pista per l'undicesima volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista dell'Hungaroring, vicino alla capitale Budapest, per il GP d'Ungheria che chiude la prima parte della stagione e da il via alla lunga pausa estiva. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.
Risultati GP Ungheria 2026
GP Ungheria 2026, ordine di arrivo
Domenica 26 luglio, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Ungheria 2026, griglia di partenza
GP Ungheria 2026, risultati qualifiche
Sabato 25 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Ungheria 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 25 luglio, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Ungheria 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 24 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Ungheria 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 24 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:19.075
|19
|2
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.484
|25
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.543
|23
|4
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+0.922
|25
|5
|George Russell
|Mercedes
|+0.991
|21
|6
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.285
|30
|7
|Frederik Vesti*
|Mercedes
|+1.392
|24
|8
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.548
|29
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.685
|28
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.791
|28
|11
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.949
|26
|12
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.976
|24
|13
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.475
|20
|14
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+2.629
|29
|15
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.744
|28
|16
|Leonardo Fornaroli*
|McLaren-Mercedes
|+2.815
|29
|17
|Ryo Hirakawa*
|Haas-Ferrari
|+2.926
|25
|18
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.014
|22
|19
|Paul Aron*
|Alpine-Mercedes
|+3.093
|28
|20
|Colton Herta*
|Cadillac-Ferrari
|+4.043
|28
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+4.396
|11
|22
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+4.659
|23
*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1
GP Ungheria 2026, gli orari TV
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