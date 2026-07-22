F1 GP Ungheria 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Budapest

La Formula 1 torna in pista ancora per un'ultima volta prima della lunga sosta estiva, e lo fa a Budapest, sul circuito dell'Hungaroring che non potrebbe essere più diverso dai due che l'hanno preceduto in calendario. Se a Silverstone e Spa abbiamo visto le monoposto di F1 sfrecciare con velocità medie tra le più alte della stagione, nel GP d'Ungheria dobbiamo aspettarci invece temperature roventi, gestione gomme e un layout tortuoso con molte curve e pochi rettilinei.

Budapest, un'occasione per la Ferrari?

È per questo che la tappa dell'Hungaroring può diventare una bella occasione per la Scuderia Ferrari: uscita a testa altissima dalle due piste teoricamente più sfavorevoli dell'intero calendario, adesso su un campo da gioco più congeniale alle caratteristiche della SF-26, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sperano di potersela giocare ad armi pari con i rivali della Mercedes. Ma sarà davvero così o torneranno i fantasmi di Monte Carlo, il tracciato dove il Cavallino arrivava da favorito ed è tornato invece a casa con la coda tra le gambe, inerme dinanzi al dominio di Andrea Kimi Antonelli?

Attenzione ad Antonelli: è sempre lui il favorito

Impossibile infatti non considerare anche qui, visto quanto è competitiva la Mercedes W17, macchina in grado di rendere al meglio in ogni condizione, e soprattutto il suo stato di forma invidiabile, favorito il giovane pilota bolognese. Antonelli però oltre a vedersela con le Ferrari, dovrà pure guardarsi le spalle dal ''fuoco amico'' del compagno di squadra George Russell, in grande difficoltà negli ultimi weekend proprio sul piano prestazionale. Riuscirà a uscire dalla crisi?

Link utili - GP Ungheria 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Ungheria 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Spa.

Venerdì 24 luglio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 25 luglio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 26 luglio

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 25 luglio, differita ore 18.30

: sabato 25 luglio, differita ore 18.30 Gara: domenica 26 luglio, differita ore 18.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Un tempo considerata una sorta di ''Monte Carlo senza muretti'', il circuito di Budapest negli anni è diventato più veloce e sinuoso, pur non stravolgendo mai il suo Dna di pista lenta dove è fondamentale riuscire a trovare il giusto ritmo tra le tante curve in successione. Le modifiche alla prima curva, diventata negli anni una sorta di tornantino un po' più spigoloso rispetto al disegno originario, danno la possibilità di tentare dei sorpassi.

F1 GP Ungheria 2026: La mappa del circuito di Budapest | Foto: Formula 1

Lunghezza : 4.381 metri

: 4.381 metri Curve : 14

: 14 Giri : 70

: 70 Record della pista: 1:16.627 (Lewis Hamilton, Mercedes - 2020)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Mogyorod, secondo Google Meteo.

Venerdì 24 luglio - Soleggiato, temperatura 13-23°C, precipitazioni 15%, umidità 46%

- Soleggiato, temperatura 13-23°C, precipitazioni 15%, umidità 46% Sabato 25 luglio - Soleggiato, temperatura 15-26°C, precipitazioni 10%, umidità 42%

- Soleggiato, temperatura 15-26°C, precipitazioni 10%, umidità 42% Domenica 19 luglio - Leggera pioggia, temperatura 17-28°C, precipitazioni 35%, umidità 46%

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