F1 Budapest, qualifiche: Norris beffa le Ferrari, Hamilton a 12 millesimi ma penalizzato!

Abbiamo dovuto attendere l'undicesimo appuntamento stagionale, ma alla fine la Formula 1 ha trovato l'uomo capace di infrangere l'egemonia totale della Mercedes in qualifica. Al termine delle prove ufficiali del GP d'Ungheria 2026, Lando Norris conquista una strepitosa pole position fermando il cronometro sul miglior tempo della Q3. Il pilota della McLaren mette così fine a una striscia d'oro di dieci pole position consecutive firmate dal duo composto da Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Un risultato che però suona come una beffa per la Scuderia Ferrari, arrivata alla sessione decisiva con i favori del pronostico e ritrovatasi a masticare amaro per un'inezia.

Hamilton sfiora la favola ma è penalità

L'ultimo e concitato tentativo della Q3 aveva visto Lewis Hamilton accarezzare il sogno della partenza al palo. Il sette volte campione del mondo si era presentato ai minuti finali in pole position provvisoria con un decimo di margine su Norris. Nel giro decisivo, tuttavia, l'inglese della Ferrari non è riuscito a ritoccare il proprio limite, vedendosi scavalcare dal connazionale della McLaren per l'inezia di 12 millesimi di secondo.

La beffa per il box di Maranello si fa poi ancora più amara un paio d'ore dopo la bandiera a scacchi: nell'impostare il rientro ai box dopo aver tagliato il traguardo, Hamilton ha ostacolato la traiettoria di Oscar Piastri, costringendo l'australiano ad abortire il suo ultimo tentativo. Un episodio di impeding finito immediatamente sotto la lente d'ingrandimento dei commissari FIA, che si è giustamente tradotto in tre posizioni di penalità sulla griglia domenicale, con Lewis che dunque scivola dal terzo al quinto posto. Terzo alla fine della Q3 ma dunque secondo di fianco al poleman è l'altro ferrarista Charles Leclerc, staccato di 238 millesimi dopo non essere stato in grado di trovare il ritmo corretto nel finale.

Antonelli arretrato per la gialla di Verstappen

Hamilton non è il solo a scontrarsi con i commissari: il diciannovenne della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli ha limato il proprio tempo nell'ultimo passaggio ma è a sua volta incappato in una sanzione per non aver parzializzato a sufficienza l'acceleratore all'ultima curva, dov'era esposta la bandiera gialla per un testacoda di Max Verstappen.

L'olandese della Red Bull si è infatti reso protagonista di un'innocua replica - a velocità più contenuta e senza danni materiali - del testacoda all'ultima curva in Q3 già visto nel sabato di Spielberg, ma sarà paradossmente promosso dal sesto al quarto posto finale, mentre George Russell non è andato oltre la settima piazza ma partirà davanti al compagno: oltre a essere stato rallentato dalla sbandata di Verstappen, il britannico è stato costretto a parcheggiare la sua W17 a fondo rettilineo a tempo scaduto per un'improvvisa perdita d'acqua dalla power unit.

Fernando Alonso in Q2 per la prima volta

Chiudono la top-10 Isack Hadjar (8° con la Red Bull), un coriaceo Arvid Lindblad su Racing Bulls e l'Audi di Nico Hülkenberg. Nota di merito per Fernando Alonso: lo spagnolo dell'Aston Martin ha chiuso 16°, riuscendo per la prima volta in questa complessa stagione a superare il taglio della Q1. Un piccolo segnale di luce nel lungo tunnel attraversato dalla scuderia verdone.

Il programma del GP a Budapest: la gara alle 15.00

Il programma del GP d'Ungheria 2026 di F1 prosegue con il momento clou di tutto il fine settimana, la gara che assegnerà i 25 punti al vincitore e che chiuderà la prima metà della stagione, con piloti e squadre poi ufficialmente in ''vacanza'' fino al GP d'Olanda in programma nella seconda metà di agosto. La partenza è prevista alle 15.00 di domenica 26 luglio.

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