F1 Budapest, FP2: Ferrari fa la voce grossa! Hamilton e Leclerc dominano, Antonelli solido

Sarà sempre più difficile per gli uomini della Scuderia Ferrari nascondersi dicendo che i favoriti sono i rivali della Mercedes, non dopo un venerdì del genere sulla pista dell'Hungaroring. La prima giornata di attività del GP d'Ungheria 2026 di Formula 1 a Budapest restituisce infatti un verdetto chiarissimo: le due Ferrari SF-26 hanno monopolizzato la scena nelle FP2, piazzandosi davanti a tutti al termine di una sessione vissuta sul filo dei millesimi tra i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ad avere la meglio, spuntandola sul finale con il miglior giro di giornata in 1:18.729 è il sette volte campione del mondo Hamilton, che nell'ultimo tentativo veloce con le gomme Soft ha rifilato un decimo e mezzo al compagno di squadra.

Le Ferrari e poi il vuoto (per ora)

Se in casa Ferrari si sorride per il perfetto adattamento della monoposto al toboga ungherese, nel resto del paddock si mastica amaro. I distacchi inflitti dalla coppia di Maranello al resto della griglia sono infatti imponenti per una pista breve come quella dell'Hungaroring. Lando Norris è infatti terzo e primo degli inseguitori, ma con un passivo di mezzo secondo. Alle sue spalle c'è Max Verstappen, che si becca 7 decimi dalla Rossa dell'ex rivale Hamilton, mentre George Russell non va oltre il quinto posto, con un divario di 9 decimi dalla vetta.

Antonelli: 13°, ma solido. I passi gara

La tabella dei tempi vede il leader del campionato, Andrea Kimi Antonelli, relegato in un'anonima tredicesima posizione. Un posizionamento che però non deve trarre in inganno e che richiede un'analisi più approfondita. Il diciannovenne bolognese - rimasto ai box durante le FP1 per cedere il sedile al giovane debuttante Frederik Vesti - ha visto il suo primo tentativo lanciato con gomme Soft rovinato dalla bandiera rossa esposta per l'incidente (senza conseguenze fisiche, video sotto) di Franco Colapinto, finito a muro in curva-14 dopo aver perso il retrotreno della sua Alpine.

Alla ripartenza, Antonelli ha commesso una sbavatura nel suo secondo tentativo lanciato, decidendo saggiamente di abortire il giro veloce con le mescole ''rosse'' per concentrarsi interamente sulla simulazione di passo gara. È proprio sul ritmo con tanto carburante a bordo che il pilota Mercedes ha tirato fuori gli artigli: Kimi ha mostrato una straordinaria consistenza, abbinata a una gestione perfetta per evitare il surriscaldamento delle gomme posteriori, quelle più stressate dal layout del circuito di Budapest, mettendo a referto tempi molto veloci e solidi che non possono escluderlo dalla lotta per la vittoria (anzi).

Non male la simulazione gara di Leclerc, vicino ai tempi di Antonelli ma comunque disturbato per lunghi tratti dal traffico di auto più lente, mentre risulta più difficile da decifrare il long run di Hamilton, effettuato però con gomma Medium già usata nelle fasi iniziali del turno.

Il programma del GP a Budapest: domani FP3 e qualifiche

Il programma del GP d'Ungheria 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che daranno ai piloti le ultime possibilità di mettere a posto gli assetti delle macchine, prima delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza. L'appuntamento è alle 12.30 per le FP3, mentre le prove ufficiali sono programmate per le 16.00.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito dell'Hungaroring e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Tags