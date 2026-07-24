F1 Budapest, FP1: Leclerc 1° ma si ferma per problemi, Antonelli "assente giustificato"

La pista lenta e sinuosa dell'Hungaroring sulla carta dovrebbe essere favorevole alla Ferrari e, almeno nella prima sessione di prove libere del weekend del GP d'Ungheria 2026 di Formula 1 la SF-26 si conferma al comando. Il più veloce al termine delle FP1 è infatti Charles Leclerc, che ferma i cronometri sul tempo di 1:19.075.

Leclerc occhio all'affidabilità, Hamilton 3°

Non è stata però una sessione totalmente liscia, per quanto i problemi è meglio averceli nelle prime libere piuttosto che in qualifica e in gara (ma anche nelle FP3, dove il tempo perso costa sicuramente di più). Leclerc si è infatti fermato ai box con l'auto in panne a una decina di minuti dalla fine, comunque dopo aver fatto il suo run iniziale con gomme Medium e poi la prima simulazione qualifica con le Soft.

La Ferrari si conferma in ogni caso veloce anche con Lewis Hamilton: a parità di gomme morbide, il pilota inglese è terzo in classifica, seppur a mezzo secondo dalla vetta lamentando qualche problema in termini di grip sull'asfalto (sempre molto scivoloso e polveroso al venerdì) della pista di Budapest.

Verstappen e Hadjar tra le Ferrari, Russell a 1 secondo

A sandwich tra le Ferrari troviamo le due Red Bull: Max Verstappen è secondo a 484 millesimi da Leclerc, con Isack Hadjar quarto a oltre nove decimi. Il pilota francese precede di poco la Mercedes di George Russell, che paga poco meno di un secondo a parità di gomme Soft ma che probabilmente non è ancora riuscito a ottimizzare il giro veloce.

Assente, ma più che giustificato, invece Andrea Kimi Antonelli: il pilota italiano, leader del Mondiale 2026 di F1, ha infatti ceduto il posto - com'è obbligatorio per tutti i piloti almeno due volte nella stagione - al giovane debuttante Frederik Vesti, che ha concluso con il settimo tempo a 1.4 di gap dalla vetta. Il bolognese, che ha seguito dal muretto tutta la prima sessione di libere, tornerà regolarmente al volante nelle FP2 del pomeriggio.

Fornaroli 16°, al lavoro sulle novità McLaren

In pista c'era comunque un pilota italiano: al volante della McLaren ha infatti girato il campione in carica della Formula 2, Leonardo Fornaroli. Il piacentino ha sostituito Oscar Piastri nelle FP1 e la sua mattinata è stata decisamente intensa nel testare le nuove componenti portate in pista dal team di Woking. Alla fine Fornaroli chiude 16° a 2.8 dalla vetta e a 9 decimi dal compagno Lando Norris, 11°, che non ha però concluso il giro buono con le gomme Soft a causa di una sbavatura in uscita da curva-11.

Aston Martin in crescita, ma Stroll...

C'era poi tanta attesa per vedere la nuova Aston Martin del genio dell'aerodinamica Adrian Newey, che ha lavorato giorno e notte per ribaltare la monoposto terribile che abbiamo visto nella prima parte del campionato. La AMR26 in versione B ha debuttato già con qualche segnale incoraggiante e qualche sorriso nel box, visto che Fernando Alonso ha chiuso con un 13° tempo per cui non ci sarebbe da strapparsi i capelli se non pensassimo ai risultati horror del team nei primi 10 GP di quest'anno.

Attenzione però anche al tema dell'affidabilità: Lance Stroll ha chiuso la sua sessione dopo pochi minuti causando la prima e unica bandiera rossa del weekend per via del cedimento strutturale della sospensione posteriore sinistra. Un problema che potrebbe essere decisamente preoccupante qualora si dovesse ripetere.

Il programma del GP a Budapest: alle 17.00 le FP2

Il programma del GP d'Ungheria 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con gli assetti in vista delle qualifiche e della gara. L'appuntamento è alle 17.00 del pomeriggio italiano, con ancora un'altra ora di prove sul tortuoso tracciato che sorge a una trentina di km dal centro di Budapest.

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