Ferrari alla prova cruciale di Budapest, Vasseur: "Pista sulla carta favorevole, ma..."

La Scuderia Ferrari arriva a Budapest per uno degli appuntamenti cruciali, che potrebbero davvero segnare in positivo o in negativo il prosieguo della stagione 2026 di Formula 1. Dopo le ottime e sorprendenti prestazioni mostrate dalle due SF-26 di Charles Leclerc – autore di una vittoria e un secondo posto – e Lewis Hamilton tra Silverstone e Spa, adesso la sfida si sposta su un terreno sulla carta più congeniale a una monoposto che ha difficoltà con la power unit e deficit di cavalli: l’Hungaroring dove si corre il GP d’Ungheria è infatti un tracciato lento e tortuoso, che potrebbe esaltare le doti telaistiche e aerodinamiche della monoposto del Cavallino.

Ferrari: il GP d'Ungheria è un'occasione

Almeno è questa la speranza dei tifosi della Ferrari, che aspettano con grande ansia la prestazione di Budapest per capire che campionato vedremo nella fase finale della stagione. Quella del GP d’Ungheria è infatti l’ultima tappa del calendario F1 2026 prima della pausa estiva, ed è proprio dopo il summer break che dovrebbe arrivare l’aggiornamento del propulsore di Maranello che, chissà, potrebbe far competere Hamilton e Leclerc anche sulle piste veloci. Nell’attesa l’intenzione del team principal Frederic Vasseur è quella di ottimizzare prestazioni e risultati sulle piste lente come Budapest e Zandvoort (che ospiterà la F1 alla ripresa del Mondiale, nella seconda metà di agosto).

Parla il team principal Fred Vasseur

“Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti – dice il team principal della Ferrari – nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l’Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla. Come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza e quindi dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi. L’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara”.

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