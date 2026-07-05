F1 Silverstone: Leclerc trionfa nel caos! Antonelli tradito dalla Mercedes, Russell fortunato 2°

Il GP di Gran Bretagna 2026 scrive una delle pagine più caotiche, discusse e imprevedibili della storia recente della Formula 1, regalando una gioia immensa ma soffertissima alla Scuderia Ferrari. A spuntarla nella bolgia di Silverstone è un monumentale Charles Leclerc, autore di una corsa semplicemente perfetta, tra ritmo e gestione delle gomme sull'insidioso circuito inglese.

Scattato magistralmente dalla seconda piazzola della griglia, il monegasco ha subito preso il comando dettando un ritmo forsennato nel primo stint, rispondendo poi colpo su colpo al favorito della vigilia, Andrea Kimi Antonelli, per poi difendere la leadership in un finale da amanti della moviola regolamentare.

Antonelli tradito dall'affidabilità, la fortuna bacia Russell

Il duello ravvicinato a suon di giri record che stava infiammando la pista si è purtroppo interrotto a dieci passaggi dalla conclusione. Antonelli, forte di un set di pneumatici più freschi, stava ricucendo il gap sulla Ferrari di testa a velocità tripla quando la sua Mercedes W17 ha iniziato ad accusare una pesante perdita di prestazione: il diciannovenne bolognese è stato così costretto a una sosta ai box non programmata e a procedere a rilento, incassando anche 5 secondi di penalità per track limit che lo hanno definitivamente estromesso dalla zona punti.

The issue that ended Antonelli's chances 😖



A broken wheel shield 👀#F1#BritishGPpic.twitter.com/is08EJRV7B — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

La disfatta tecnica di Kimi, fermato dalla rottura di un copricerchio, ha spianato la strada al secondo posto di George Russell. La domenica dell'altro pilota Mercedes sembrava compromessa da una foratura che lo aveva costretto a un pit-stop d'emergenza nelle prime fasi. Russell è stato però baciato dalla fortuna, risalendo la classifica grazie alla scelta strategica di non fermarsi sotto la Safety Car finale, ereditando una piazza d'onore insperata.

Verstappen fuori a Stowe

A innescare il clamoroso caos conclusivo a cinque giri dalla bandiera a scacchi è stato Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha infatti perso il controllo della sua RB22 alla curva Stowe a causa di un problema all'ala posteriore simile a quello che l'aveva mandato fuori pista nelle qualifiche del GP d'Austria. Un vero peccato perché, a cinque giri dalla fine, il quattro volte campione del mondo si trovava in terza posizione subito alle spalle di Lewis Hamilton, ma è quindi finito rovinosamente nella sabbia costringendo la Direzione Gara a congelare la corsa.

Il giallo Lewis Hamilton: salva con un rimprovero il 3° posto

In regime di Safety Car, il muretto della Ferrari ha optato per una scelta difensiva rivelatasi problematica che ha spinto i tattici a richiamare ai box sia Hamilton sia Leclerc per montare le gomme Soft in vista della ripartenza. La Direzione Gara però, dopo aver esposto l'indicazione di una restart all'ultimo giro, ha fatto dietrofront, decidendo quindi di chiudere la corsa con le posizioni bloccate, dietro alla Safety Car.

Hamilton si consola quindi con un terzo gradino del podio che vale molto in ottica campionato, considerando lo zero incassato da Antonelli. Il 41enne inglese ha pure poi tirato un sospiro di sollievo perché, dopo aver incassato una prima penalità al via per essersi mosso in anticipo rispetto allo spegnimento dei semafori, non ha rispettato il regime di bandiera gialla: alla fine del GP, tuttavia, la Federazione ha deciso di richiamarlo con un avvertimento ufficiale, senza infliggergli una penalità che lo avrebbe certamente estromesso dalla zona punti.

Norris ringrazia, disastro Piastri al via

Chi approfitta del marasma generale è Lando Norris, che eredita una solida quarta piazza con la McLaren, seguito dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalle due solite e consistenti Racing Bulls di Liam Lawson (6°) e Arvid Lindblad (7°). Raccolgono punti preziosi anche Gabriel Bortoleto, ottavo con l'Audi, e il duo Alpine composto da Franco Colapinto e Pierre Gasly.

Domenica da cancellare immediatamente, invece, per l'altra McLaren di Oscar Piastri. L'australiano è rimasto escluso dalla zona punti (11°) a causa di un contatto ravvicinato nelle primissime battute con Lawson. Una collisione che lo ha costretto a rientrare subito ai box per sostituire l'ala anteriore, facendogli perdere quasi un intero giro rispetto al resto del gruppo.

Il calendario F1: tra due settimane si riparte da Spa

Archiviato il weekend del GP di Gran Bretagna 2026, la F1 osserva ora due settimane di riposo in vista di un altro back-to-back che ci porterà alla fine della prima parte di stagione e alla pausa estiva: le monoposto riaccenderanno i motori a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio del prossimo 19 luglio, prima del GP d'Ungheria a Budapest del successivo 26 luglio.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana inglese, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Silverstone e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/07/2026