F1 GP Gran Bretagna 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Silverstone

Neanche il tempo di digerire i fatti del GP d'Austria che la Formula 1 già riparte, per una delle sue storiche Cattedrali: il paddock dei GP riaccende i motori in Gran Bretagna per il weekend di Silverstone, nona tappa del campionato 2026. Sul mitico tracciato ricavato da un ex aeroporto usato dalla Royal Air Force durante la seconda guerra mondiale, che ha ospitato anche il primo GP della storia nel lontano 1950, va anche in scena il quarto (di sei) appuntamenti stagionali con il format Sprint F1.

La Ferrari cerca risposte

La grande osservata speciale non potrà che essere la Ferrari, che dovrebbe presentarsi alla gara di casa di Sir Lewis Hamilton con qualche aggiornamento tecnico nella speranza di trovare le risposte agli interrogativi scioccanti emersi nel fine settimana del Red Bull Ring: arrivata se non da favorita ma da outsider che avrebbe dovuto impensierire i piloti Mercedes, la SF-26 è invece naufragata tra le colline della Stiria, collezionando solo un quinto posto con Hamilton e un deludentissimo ottavo piazzamento con il compagno Charles Leclerc. Qual è la vera Rossa, dunque? Quella vincente a Barcellona o quella deprimente di Spielberg?

Antonelli risponde a Russell

E poi c'è la sfida tutta interna al box Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli che dopo il terzo posto del GP d'Austria deve provare a rintuzzare gli attacchi del fresco vincitore dell'ultimo GP, il compagno George Russell, che ora vuole riguadagnare terreno in classifica. Attenzione però anche e soprattutto alla Red Bull, che nella gara di casa ha dimostrato di aver fatto un grande passo in avanti in termini di prestazioni, e che vuole mettere Max Verstappen in condizione di lottare.

Parte invece un po' in sordina il weekend della McLaren, la scuderia campione del mondo Piloti e Costruttori che fin qui ha parzialmente deluso ma che vuole certamente invertire la rotta, presentandosi in circuito peraltro in una nuova ed elegantissima veste vintage, ricordando la livrea della primogenita McLaren M2B del lontano 1966.

Link utili - GP Gran Bretagna 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Gran Bretagna 2026.

La Formula 1 ha ormai iniziato il suo tour europeo e quindi le dirette in Italia sono quasi agli orari soliti. Quasi, appunto, perché rispetto al Regno Unito c'è comunque un'ora di fuso orario, il che significa che le qualifiche e la gara andranno in scena un'ora dopo rispetto al solito. Ecco il dettaglio di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Silverstone.

Venerdì 3 luglio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Qualifiche Sprint: 17.30 – 18.30

Sabato 4 luglio

Sprint Race : 13.00

: 13.00 Qualifiche: 17.00 – 18.00

Domenica 5 luglio

Gara: 16.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta la Sprint Qualifying di venerdì pomeriggio, e la Sprint Race e le qualifiche di sabato. Ecco il dettaglio degli orari della Formula 1 in chiaro:

Qualifiche Sprint : venerdì 3 luglio, diretta ore 17.30

: venerdì 3 luglio, diretta ore 17.30 Gara Sprint : sabato 4 luglio, diretta ore 13.00

: sabato 4 luglio, diretta ore 13.00 Qualifiche : sabato 4 luglio, diretta ore 17.00

: sabato 4 luglio, diretta ore 17.00 Gara: domenica 5 luglio, differita ore 19.00

Quello di Silverstone è un circuito tradizionale, che alterna curve veloci in successione - la mitica tripletta Maggots, Becketts, Chapel - a lunghi rettilinei che metteranno a dura prova la parte ibrida delle power unit 2026. Un tracciato bellissimo, iconico, dove non mancano anche i punti per tentare eventuali sorpassi, senza dimenticare che, in perfetto stile per le campagne inglesi poco a nord di Londra, il meteo è spesso imprevedibile. Qui tutte le caratteristiche del circuito.

F1 GP Gran Bretagna 2026, Silverstone: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 5.891 metri

: 5.891 metri Curve : 18

: 18 Giri : 52

: 52 Record della pista: 1:27.097 (Max Verstappen, Red Bull - 2020)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella cittadina di Silverstone, secondo Google Meteo.

Venerdì 3 luglio - Soleggiato, temperatura 13-25°C, precipitazioni 10%, umidità 48%

- Soleggiato, temperatura 13-25°C, precipitazioni 10%, umidità 48% Sabato 4 luglio - Parzialmente soleggiato, temperatura 15-25°C, precipitazioni 10%; umidità 61%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 15-25°C, precipitazioni 10%; umidità 61% Domenica 5 luglio - Per lo più nuvoloso, temperatura 16-26°C, precipitazioni 20%; umidità 59%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 02/07/2026