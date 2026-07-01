F1 2026

F1 GP Gran Bretagna 2026, Silverstone: risultati prove libere

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2 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Silverstone

Risultati e classifiche del GP di Gran Bretagna 2026, sul circuito di Silverstone: i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP GRAN BRETAGNA 2026, composto da 4 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP GRAN BRETAGNA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 torna subito in pista e lo fa a Silverstone per il nono appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP di Gran Bretagna.  

Risultati GP Canada 2026

GP Gran Bretagna 2026, ordine di arrivo

Domenica 5 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Gran Bretagna 2026, griglia di partenza

GP Gran Bretagna 2026, risultati qualifiche

Sabato 4 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Gran Bretagna 2026, risultati gara sprint

Sabato 4 luglio, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Gran Bretagna 2026, griglia di partenza gara sprint

GP Gran Bretagna 2026, risultati qualifiche sprint

Venerdì 3 luglio, ore 17.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Gran Bretagna 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 3 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Lewis HamiltonFerrari1:29.26032
2Kimi AntonelliMercedes+0.21329
3Charles LeclercFerrari+0.59931
4George RussellMercedes+0.67831
5Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.88725
6Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.98027
7Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.02827
8Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.07828
9Nico HulkenbergAudi+1.48329
10Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.59028
11Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.70628
12Gabriel BortoletoAudi+1.77528
13Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+2.07932
14Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.11327
15Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.42433
16Esteban OconHaas-Ferrari+2.42427
17Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.43730
18Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.89022
19Sergio PerezCadillac-Ferrari+2.98123
20Fernando AlonsoAston Martin-Honda+3.69725
21Pierre GaslyAlpine-Mercedes+3.75925
22Lance StrollAston Martin-Honda+3.87026

GP Gran Bretagna 2026, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Silverstone Circuit dove si disputa il GP di Gran Bretagna, round 9 della stagione 2026 di Formula 1. 

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/07/2026
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