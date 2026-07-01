F1 GP Gran Bretagna 2026, Silverstone: risultati prove libere

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La Formula 1 torna subito in pista e lo fa a Silverstone per il nono appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP di Gran Bretagna.
Risultati GP Canada 2026
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Gran Bretagna 2026, ordine di arrivo
Domenica 5 luglio, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Gran Bretagna 2026, griglia di partenza
GP Gran Bretagna 2026, risultati qualifiche
Sabato 4 luglio, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Gran Bretagna 2026, risultati gara sprint
Sabato 4 luglio, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Gran Bretagna 2026, griglia di partenza gara sprint
GP Gran Bretagna 2026, risultati qualifiche sprint
Venerdì 3 luglio, ore 17.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Gran Bretagna 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 3 luglio, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:29.260
|32
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.213
|29
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.599
|31
|4
|George Russell
|Mercedes
|+0.678
|31
|5
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.887
|25
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.980
|27
|7
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.028
|27
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.078
|28
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.483
|29
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.590
|28
|11
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.706
|28
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.775
|28
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.079
|32
|14
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.113
|27
|15
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.424
|33
|16
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.424
|27
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.437
|30
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.890
|22
|19
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.981
|23
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.697
|25
|21
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+3.759
|25
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.870
|26
GP Gran Bretagna 2026, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Silverstone Circuit dove si disputa il GP di Gran Bretagna, round 9 della stagione 2026 di Formula 1.