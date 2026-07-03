Zampata Hamilton: Ferrari in pole nella Sprint di Silverstone! Antonelli 2°, Leclerc a 3 decimi

Un verdetto tanto entusiasmante quanto clamoroso, capace di ribaltare completamente i pronostici della vigilia. La Scuderia Ferrari si prende la scena al termine delle qualifiche sprint di Silverstone, blindando la prima piazzola per la gara breve del sabato grazie a un monumentale Lewis Hamilton. Il Cavallino Rampante si presentava infatti in Inghilterra sulla difensiva per via del noto e temuto deficit di potenza della power unit nei confronti della concorrenza sui lunghi rettilinei della pista britannica, ma le prime sessioni in pista hanno raccontato una storia diversa.

Così, dopo il miglior tempo nelle FP1 del mattino, il feeling del sette volte campione del mondo sull'asfalto del mitico tracciato di casa è cresciuto di giro in giro, tanto che alla fine l'inglese della Ferrari ha stampato un tempo di 1:28.376 alla fine della SQ3, prendendosi la miglior prestazione nonostante una sbavatura nella chicane del terzo settore che gli ha fatto perdere un po' del vantaggio sui rivali.

Antonelli sfiora il colpo, Russell mastica amaro

Un po' di vantaggio sì, ma non abbastanza: Andrea Kimi Antonelli ha infatti solo accarezzato la piacevole sensazione di tornare a scattare davanti a tutti (seppur in una gara sprint), arrendendosi al suo predecessore sul sedile della Mercedes per appena 11 millesimi di secondo. Un distacco irrisorio, che lascia aperta la porta a ogni scenario possibile in vista della sprint e delle seconde qualifiche, quelle tradizionali, in programma sabato, pur certificando l'assoluta sorpresa del risultato della Ferrari.

Per Antonelli resta comunque la pesante parziale soddisfazione di aver rifilato un distacco importante a George Russell. Il fresco vincitore del GP d'Austria ha vissuto una sessione opaca, qualificandosi soltanto in quinta posizione con oltre tre decimi e mezzo di ritardo dalla vetta.

Seconda fila in un fazzoletto: Verstappen e Leclerc appaiati

La griglia di partenza della Sprint Race promette scintille a partire dalla seconda fila, caratterizzata da un equilibrio millimetrico tra i delusi di giornata. Max Verstappen (3°) e Charles Leclerc (4°) scatteranno fianco a fianco, staccati entrambi di circa tre decimi dal punto di riferimento fissato da Hamilton, ma separati tra loro da appena 6 millesimi.

Questo pazzesco livellamento prestazionale si estende fino alla quarta fila: se Russell occupa la quinta piazza, le due McLaren di Lando Norris (6°) e Oscar Piastri (7°) inseguono a ruota. Basti pensare che nello spazio ravvicinato di appena 75 millesimi si trovano racchiusi ben cinque piloti (dal terzo tempo di Verstappen fino al settimo di Piastri).

La top-10 viene completata dalla seconda Red Bull del giovane Isack Hadjar, ottavo, e dalle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che confermano il team di Faenza come solida quinta forza del campionato.

Il programma del GP a Silverstone: si infiamma l'attesa per la Sprint

Il programma del GP di Gran Bretagna 2026 di F1 prosegue con la Sprint Race, la gara corta delle due previste nel weekend che scatterà alle 13.00 di sabato 4 luglio, e che assegnerà i primi 8 punti al vincitore. Poi, a partire dalle 17.00, sarà invece tempo di tornare alla tradizione, con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza del GP ''lungo'' di domenica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/07/2026