F1 Silverstone, Sprint Race: Antonelli svernicia Hamilton e vince. Norris sul podio, Leclerc 5°

Il primo verdetto ravvicinato sull'asfalto di Silverstone premia il leader del Campionato del Mondo di F1: Andrea Kimi Antonelli si aggiudica la Sprint Race del GP di Gran Bretagna 2026, conquistando il primo successo in carriera nel formato della garetta da 100 km del sabato. Una vittoria costruita con maturità agonistica e attenzione tattica: dopo un inizio prudente, il bolognese della Mercedes ha speso la prima parte della corsa a studiare i punti di corda e la gestione dell'energia della Ferrari di Lewis Hamilton, per poi sferrare l'attacco decisivo a metà gara. Una volta preso il comando, Kimi ha poi imposto un ritmo insostenibile per la concorrenza, involandosi in solitaria verso la bandiera a scacchi.

Hamilton si arrende ma la Ferrari c'è

Niente da fare per Lewis Hamilton, che non è riuscito a convertire la mini-pole position del venerdì in una vittoria davanti al proprio pubblico. Il sette volte campione del mondo può comunque sorridere: il secondo posto ravvicinato certifica i netti progressi della SF-26, apparsa stabilmente come seconda forza del lotto e capace di impensierire il muretto della Stella in ottica Gran Premio, il che è una sorpresa considerando le attese della vigilia che preannunciavano una Rossa in estrema difficoltà.

Che show per il terzo gradino del podio, ma Norris ha la meglio

Alle spalle dei primi due è divampata una bagarre furibonda, caratterizzata nei passaggi iniziali da un marcato effetto yo-yo nei distacchi che ha rimescolato continuamente le carte. Il grande protagonista della prima tornata è stato Lando Norris: il pilota della McLaren è scattato come una fionda dalla sesta casella dello schieramento, arpionando provvisoriamente persino la seconda piazza ai danni di Antonelli, per poi assestarsi in una solidissima terza posizione mantenuta con i denti fino al traguardo.

Il sabato inglese si rivela invece amaro per George Russell. Il britannico della Mercedes ha chiuso al quarto posto, incapace di agganciare il podio nonostante qualche giro di forcing sul finale, ed è quindi costretto a cedere altri tre preziosi punti nella classifica piloti al compagno di squadra. Alle sue spalle ha tagliato il traguardo la seconda Ferrari di Charles Leclerc (5°), bravo a risalire la china dopo una pessima partenza che lo ha fatto scivolare addirittura ottavo.

Verstappen arretra, Lawson a punti

I veri sconfitti del caotico trenino centrale sono Max Verstappen e Oscar Piastri. L'olandese della Red Bull era riuscito a portarsi a ridosso della zona podio con una serie di manovre aggressive, ma ha poi pagato un crollo verticale delle sue gomme nei chilometri conclusivi scivolando in sesta piazza. Destino analogo per l'australiano della McLaren, staccatosi dal gruppo dei migliori dopo aver incassato un duro sorpasso da parte di Leclerc. L'ultimo punto utile della zona Sprint va alla Racing Bulls di un coriaceo Liam Lawson (8°), finito però sotto la lente d'ingrandimento dei commissari FIA per una difesa al limite del regolamento nei confronti di Isack Hadjar: alla fine, però, il neozelandese conserva il posto ricevendo solo un ammonimento dagli steward.

Il programma del GP a Silverstone: si riparte con le qualifiche

Di cose ne sono già accadute parecchie ma il weekend del GP di Gran Bretagna 2026 di F1 è tutt'altro che finito. Anzi, adesso si prosegue con le qualifiche ''tradizionali'', che decidono la griglia di partenza del GP di domenica. L'appuntamento è quindi per le 17.00 con un'ora di sessione classica con Q1, Q2 e Q3 che ci daranno il nome del nono poleman della stagione.

Nell'attesa, su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Silverstone e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 04/07/2026