F1 Silverstone 2026, Hamilton graffia nelle FP1 e fa sperare la Ferrari, poi Antonelli e Leclerc

Il weekend del GP di Gran Bretagna 2026 si accende nel segno del Re. Sullo storico e selettivo nastro d'asfalto di Silverstone, Lewis Hamilton ha inaugurato l'appuntamento casalingo piazzando la zampata nell'unica e cruciale sessione di prove libere concessa dal regolamento del weekend Sprint. Il sette volte campione del mondo ha confermato la sua leggendaria affinità con questo tracciato comandando la classifica in ogni singola fase del turno: l'inglese è apparso il più rapido sia nei run iniziali con gomma Hard, sia nella simulazione di qualifica finale effettuata con le mescole Soft.

Mercedes in scia con Antonelli, Leclerc 3°

Hamilton ha fermato i cronometri su un solidissimo 1:29.260, un riferimento che ha scavato un solco sulla concorrenza facendo sperare i tifosi, per quanto rimangano le solite incognite delle sessioni di prove libere. Il primo degli inseguitori è il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, autore del secondo tempo a due decimi netti dalla vetta al volante della sua Mercedes.

In casa Ferrari si registra anche il terzo tempo di Charles Leclerc, staccato però di ben sei decimi dal compagno di box. Il distacco del monegasco, tuttavia, va letto attraverso una precisa chiave telemetrica: Leclerc non è stato perfetto nel primo tentativo e si è quindi migliorato ulteriormente al secondo, con lo stesso treno di gomme Soft: una situazione che lo ha visto segnare il suo miglior tempo di sessione in un momento in cui le sue mescole avevano già perso il picco massimo di performance.

Più in difficoltà l'altra Freccia d'Argento di George Russell, quarto a quasi sette decimi dal leader e staccato di oltre quattro decimi nel confronto diretto con il giovane compagno di scuderia.

Red Bull indecifrabile, Piastri davanti a Norris

Difficile da decifrare, invece, il lavoro in casa Red Bull: la scuderia di Milton Keynes, che arriva dall'ottima prestazione di Max Verstappen a Spielberg, aveva iniziato il venerdì con il piede giusto, portandosi momentaneamente al comando grazie ai giri veloci di Isack Hadjar e del campione olandese. Con il passare dei minuti, tuttavia, le RB22 sono un po' arretrate nel ruolo di terza-quarta forza, nel pacchetto insieme alle McLaren.

Verstappen ha infatti chiuso la mattinata in sesta posizione, scavalcato anche dalla McLaren - caratterizzata dalla speciale livrea bianco-verde - di Oscar Piastri (5°). L'altra MCL40 del campione del mondo Lando Norris si è accomodata in settima piazza, precedendo la seconda Red Bull di Hadjar. Completano i primi dieci posti della classifica dei tempi la Audi di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Liam Lawson, confermando una griglia corta e pronta a infiammarsi in vista delle imminenti sessioni ufficiali.

Il programma del GP a Silverstone: nel pomeriggio le prime qualifiche

Il programma del GP di Gran Bretagna 2026 di F1 prosegue con la Sprint Qualifying, la prima sessione di qualifiche che deciderà la griglia di partenza della Sprint Race in programma alle 13.00 di sabato. Per le prime mini-prove ufficiali invece l'appuntamento è alle 17.30 italiane.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/07/2026