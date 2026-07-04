F1 Silverstone, qualifiche: un Antonelli da urlo è in pole, Leclerc 2° davanti a Hamilton

A Silverstone il sabato perfetto di Andrea Kimi Antonelli si completa con una spaventosa prova di forza sul giro secco. Dopo aver timbrato il cartellino nella gara sprint del primo pomeriggio, il diciannovenne bolognese della Mercedes si è preso di prepotenza la pole position numero cinque della sua stagione (e carriera), fermando i cronometri sul tempo di 1:28.111. Si tratta del punto di riferimento cronometrico più rapido dell'intero fine settimana del GP di Gran Bretagna 2026, e quindi, com'è ovvio, di un tempo utile a piegare la resistenza di una Ferrari che comunque si conferma in vetta.

Leclerc azzecca l'assetto, Hamilton 3°

La vera notizia per gli uomini di Maranello è che le risposte fornite dalla SF-26 nelle prime battute del weekend non erano affatto estemporanee. Anzi, il Cavallino Rampante si conferma l'unica vera forza in grado di far sudare la Mercedes: Charles Leclerc arpiona una splendida seconda piazzola in griglia, incassando un passivo di 175 millesimi da Antonelli. Un risultato figlio di una profonda e coraggiosa rivoluzione nella filosofia di assetto deliberata dai suoi ingegneri dopo la Sprint Race.

La seconda fila viene aperta dall'idolo locale Lewis Hamilton, terzo a tre decimi e mezzo dal vertice: stavolta però l'inglese non è riuscito a replicare la perfezione delle mini-qualifiche del venerdì a causa di una Q3 leggermente pasticciata, con due giri imperfetti che comunque non gli impediscono di garantire alla Rossa una posizione di partenza tutt'altro che negativa in vista del GP di domenica.

Russell rischia il dramma sportivo già in Q1

Pomeriggio decisamente più complicato per l'altra W17, quella di George Russell: l'inglese è quarto a 370 millesimi dal capoclassifica, ma può comunque ritenersi fortunato. Durante la Q1 ha infatti rischiato di veder terminare la sua sessione contro le barriere di curva-7 dopo un improvviso sottosterzo che lo ha fatto andare dritto in ghiaia, seppur a bassa velocità. Poi impeccabile nel resettare la testa riguadagnando la via della pista, Russell ha infine dovuto fare i conti con la superiorità del compagno di box.

Verstappen durissimo via radio, Hadjar migliore ''degli altri''

Lo scettro del più deluso di giornata spetta però di diritto a un infuriato Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo scatterà soltanto dalla settima casella dello schieramento, dopo aver sentenziato via radio che ''la macchina è un disastro''. Il pilota olandese della Red Bull si è visto precedere sia dalla McLaren di Lando Norris (6°) sia, soprattutto, dall'auto gemella del giovane compagno di squadra Isack Hadjar, buon quinto alle spalle di Mercedes e Ferrari. Chiude il trenino dei big Oscar Piastri (8°), davanti alle due Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Scenario speculare e drammatico in coda alla griglia per l'Aston Martin: Fernando Alonso chiude la classifica in 22esima e ultima posizione, incassando un secondo e mezzo di distacco persino dalla Cadillac di Sergio Perez. Una conferma, l'ennesima, del momento terribile per il team guidato dal genio Adrian Newey, irrimediabilmente fanalino di coda nonostante gli ingenti investimenti per diventare un top team.

Il programma del GP a Silverstone: sale la ''febbre'' in vista del GP

Il fine settimana del GP di Gran Bretagna 2026 di F1 attende ora il suo momento culminante e cioè la gara che assegnerà 25 punti al vincitore e riscriverà la classifica. L'appuntamento è quindi per le 16.00 di domenica 5 luglio, con il nono appuntamento della stagione.

Nell'attesa, su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Silverstone e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 04/07/2026