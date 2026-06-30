McLaren, la livrea speciale per Silverstone è uno spettacolo: così ritorna il mito della M2B

Un ponte perfetto tra il glorioso passato e il futuro tecnologico: la McLaren Racing svela una livrea speciale che vestirà le due MCL40 di Lando Norris e Oscar Piastri sul leggendario tracciato di Silverstone in occasione del GP di Gran Bretagna 2026. Il progetto, nato dalla stretta collaborazione con il partner ufficiale Google Gemini, è accompagnato dal claim promozionale ''Spark What’s Next''. Uno sguardo verso ciò che verrà per il team papaya, con la consapevolezza non solo del luogo da cui si arriva ma anche, e soprattutto, delle fondamenta posizionate alle base dei successi. Così il ricordo vola alla McLaren M2B, che il mitico fondatore Bruce McLaren portò in pista per la prima volta in Formula 1 nel lontano 1966, nel primo dei 1000 GP da poco festeggiati dal team.

F1, la livrea speciale McLaren per il GP Gran Bretagna 2026 a Silverstone | Foto: Twitter @McLarenF1

McLaren in bianco-verde in onore delle origini

Il design della monoposto è stato concepito per rendere omaggio alle grandi idee che hanno dato vita al mito della squadra, celebrando la leggendaria M2B, che proprio nel weekend del GP di Monaco è stata portata in pista da Mika Hakkinen per festeggiare lo storico traguardo dei mille gran premi. Così i grafici del team di Woking hanno attinto a piene mani dalla storia per dare vita a questa speciale colorazione.

F1, la livrea speciale McLaren per il GP Gran Bretagna 2026 a Silverstone | Foto: Twitter @McLarenF1

La veste di base è dunque bianca, con i dettagli verdi sul musetto che traggono diretta ispirazione dalla primissima monoposto da Gran Premio del team, che fece il suo storico debutto agonistico sul circuito di Monte Carlo nel lontano 1966. La scelta di utilizzare la livrea speciale nel GP di casa e non a Monaco in occasione dei 1000 GP è tuttavia voluta: proprio nel 1966, sul circuito di Silverstone, il fondatore Bruce McLaren conquistò il primo storico punto iridato del team in Formula 1, dando il via a una epopea sportiva che dura ancora oggi.

La tradizione è di casa a Silverstone

L'iniziativa dunque segue e completa le celebrazioni per lo storico traguardo del millesimo Gran Premio della scuderia, nel weekend del GP di casa in cui storicamente la McLaren non manca di presentarsi in pista con delle colorazioni speciali: nelle ultime stagioni, ad esempio, Norris e Piastri erano scesi in pista con delle monoposto papaya-cromate in onore delle livree d'argento utilizzate in F1 a partire dalla seconda metà degli anni '90.

F1, la livrea speciale McLaren per il GP Gran Bretagna 2026 a Silverstone | Foto: Twitter @McLarenF1

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Pubblicato da Alessio Ricci, 30/06/2026