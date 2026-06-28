F1 GP Austria 2026: Russell re di Spielberg, poi Verstappen e Antonelli. Delusione Ferrari

Il GP d'Austria 2026 di Formula 1 incorona per la seconda volta in stagione George Russell. Dopo il sigillo nel round di apertura in Australia, il pilota britannico della Mercedes torna sul gradino più alto del podio al termine di una prova di controllo sul torrido asfalto del Red Bull Ring.

Russell ha infatti costruito il proprio successo nei primi due stint, amministrando le coperture con precisione e mettendo al sicuro un tesoretto di secondi prezioso per rintuzzare i tentativi di undercut dei rivali di metterlo in difficoltà.

Verstappen nel panino Mercedes, Antonelli rimonta

Sotto la bandiera a scacchi, il vincitore ha mantenuto un margine di 1.6 secondi su un rigenerato Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, apparso finalmente sorridente e soddisfatto dei correttivi apportati sulla sua RB22, è riuscito a infilarsi come un cuneo nel potenziale monopolio Mercedes, chiudendo la domenica a sandwich tra le due monoposto di Brackley.

In terza posizione si è accomodato il leader del Campionato del Mondo, Andrea Kimi Antonelli, staccato di poco meno di due secondi dal compagno di squadra, in un finale che sembrava preannunciare fuochi d'artificio ma che non ha garantito lo spettacolo atteso.

La gara del diciannovenne bolognese è stata un continuo corpo a corpo: nelle battute iniziali ha dovuto ingaggiare un duro duello ravvicinato con le due Ferrari, per poi lanciare una rincorsa solitaria e rabbiosa nel tentativo di agganciare la scia della Red Bull di Verstappen, senza tuttavia trovare lo spunto decisivo nel finale.

Passo indietro Ferrari: le gomme spengono la SF-26

Domenica decisamente sottotono per la Scuderia Ferrari, che sulle colline della Stiria ha visto evaporare le buone premesse della qualifica. La SF-26 ha palesato una preoccupante carenza di ritmo non appena la corsa ha richiesto l'utilizzo delle mescole Medium e Hard, invertendo clamorosamente la tendenza rispetto alla magistrale gestione pneumatici esibita soltanto due settimane prima a Barcellona.

Lewis Hamilton, autore di uno scatto felino che lo aveva portato a scavalcare il compagno di box nelle prime curve, ha tagliato il traguardo in una deludente quinta posizione, cedendo la quarta piazza alla McLaren di Oscar Piastri. È andata persino peggio a Charles Leclerc: il monegasco è sprofondato fino all'ottavo posto finale, incassando anche i sorpassi della Red Bull di Isack Hadjar (6°) e della McLaren del campione del mondo Lando Norris (7°).

Punti Racing Bulls, Cadillac ko in cinque giri

Nelle retrovie si conferma l'eccellente stato di forma della Racing Bulls, ormai stabilmente quinta forza del mondiale: Liam Lawson ha artigliato la nona piazza precedendo il compagno di scuderia Arvid Lindblad, decimo.

Il Gran Premio austriaco ha registrato anche una serie di pesanti debacle tecniche. Il team Cadillac ha vissuto una domenica disastrosa, perdendo entrambe le monoposto dopo appena cinque passaggi a causa di un surriscaldamento critico dei freni. Pomeriggio nero anche per la Williams di Carlos Sainz, appiedato dall'ennesimo blackout elettrico alla batteria che sta tormentando i motorizzati Mercedes, mentre Lance Stroll ha parcheggiato la sua Aston Martin anzitempo nella pit-lane.

Il Calendario del Mondiale F1: si torna subito in pista

Il programma del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 prosegue con il nono round della stagione, previsto a Silverstone, uno degli storici e apprezzati templi del motorsport. Anche in questo caso non ci sarà respiro, perché si vola subito in Gran Bretagna per un GP in back-to-back, previsto già nel prossimo fine settimana, quello del 5 luglio.

Nell'attesa, trovate su MotorBox trovate le pagelle del GP Austria, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Spielberg e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 28/06/2026