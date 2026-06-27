F1 GP Austria 2026, Qualifiche: Russell, una pole in... "giallo". Che beffa per le Ferrari!

F1 Austria, qualifiche da giallo: Russell beffa le Ferrari e vola in pole su Leclerc e Hamilton. Antonelli 4°, Verstappen a muro

Un epilogo incandescente e destinato a trascinarsi dietro una lunga scia di discussioni nel paddock. Le qualifiche del GP d'Austria 2026 regalano la pole position a George Russell, ma il verdetto della pista di Spielberg è legato a un vero ''giallo'' regolamentare. L'ultimo assalto della Q3 è stato infatti improvvisamente congelato dall'impatto della Red Bull di Max Verstappen contro le barriere della curva-9. Con il segnale di pericolo esposte dalla Direzione Gara, il muretto Ferrari assaporava già una clamorosa prima fila blindata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, capaci di issarsi provvisoriamente in cima alla lista dei tempi proprio un attimo prima dell'incidente. A beffare tutti, però, ci ha pensato sul finale Russell...

La telemetria salva la Mercedes, beffa per la Ferrari

A rovinare la festa di Maranello ci ha pensato l'ultimo, tentativo della Mercedes numero 63. Pur avendo parzialmente alzato il piede nel microsettore della curva-9 per rispettare le prescrizioni di sicurezza, George Russell ha scatenato tutta la potenza della sua W17 nell'ultima piega del tracciato, tagliando il traguardo in un fulmineo 1:06.113. Il riscontro cronometrico ha gelato il box del Cavallino, staccando le SF-26 di oltre due decimi.

I commissari della FIA hanno analizzato poi i dati telemetrici, ma la Mercedes è riuscita a dimostrare l'assoluta regolarità della manovra: il britannico non ha fatto segnare parziali record nel settore in cui erano accesi i pannelli luminosi colorati di giallo, convincendo così la Federazione a non procedere con alcuna investigazione e blindando dunque l'ottava pole position in altrettante qualifiche stagionali.

Beffa per il favorito Antonelli

E se un lato del box esulta, l'altra parte mastica amaro: Andrea Kimi Antonelli trovandosi subito dietro alla Red Bull incidentata ha stato abortito definitivamente il proprio giro veloce, dovendosi accontentare della quarta piazzola sullo schieramento proprio alle spalle del duo Ferrari.

Verstappen si salva, delusione McLaren

Nonostante il pesante errore nel finale, Max Verstappen riesce a salvare la terza fila conquistando la quinta piazza, forte dell'ottimo crono siglato nel primo tentativo della Q3. Alle spalle dell'olandese si posizionano le due McLaren di Lando Norris (6°) e Oscar Piastri (7°), parse decisamente sottotono rispetto ai riscontri delle prove libere. Completano le prime dieci posizioni la Red Bull di Isack Hadjar (8°) e le due arrembanti Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Scorrendo la griglia, il sabato stiriano certifica la crisi profonda di due team inglesi. Da un lato c'è la Williams incassa una pesantissima doppia eliminazione già al termine della Q1, con Carlos Sainz relegato in diciassettesima posizione e Alex Albon subito dietro al diciottesimo posto. Scenario ancora più desolante in casa Aston Martin: le monoposto del team di Adrian Newey rimangono saldamente il fanalino di coda dello schieramento, staccate di oltre un secondo persino dalle dirette rivali della Cadillac.

Il programma del GP a Spielberg: sale l'attesa per la gara

Il programma del GP d'Austria 2026 di F1 prosegue con l'evento clou di tutto il fine settimana, la gara che assegnerà i punti del fine settimana al Red Bull Ring e che si preannuncia particolarmente combattuta, considerando lo schieramento al via. L'appuntamento è per le 15.00 del pomeriggio di domenica 28 giugno, almeno per gli abbonati a Sky Sport o NOW.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 27/06/2026