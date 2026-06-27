F1 GP Austria 2026, FP3: Russell davanti ad Antonelli, Hamilton a un decimo

La fisionomia del weekend sul tracciato del Red Bull Ring cambia pelle proprio sotto la bandiera a scacchi della terza sessione di prove libere. Quando la tripletta di sessioni sembrava ormai saldamente nelle mani del leader iridato Andrea Kimi Antonelli, George Russell ha piazzato la zampata decisiva proprio allo scadere dell'ora di test. Il pilota britannico ha stampato un 1:07.096 che rimette la sua Mercedes davanti a tutti, blindando lo status di macchina da battere in vista della qualifiche.

Due filosofie a confronto nel box Mercedes

La prima posizione di Russell è il risultato di un profondo e faticoso lavoro di ingegneria. Mentre Antonelli ha gestito il turno con linearità, quasi simulando i run della qualifica (uscita, lancio, time attack e rientro), Russell ha faticato nella prima mezz'ora, spingendo i suoi meccanici a stravolgere completamente il setup della monoposto a metà sessione. Una scommessa pagata almeno fin qui, visto che poi Goerge ha potuto scavalcare il diciannovenne italiano per appena 38 millesimi pochi secondi prima della bandiera a scacchi.

La Ferrari risale: Hamilton a 1 decimo

Dietro al duello d'argento si registra la netta risalita della Ferrari. Le analisi telemetriche hanno evidenziato una SF-26 decisamente più aggressiva nell'erogazione della power unit, capace di colmare il divario velocistico in rettilineo. Lewis Hamilton ha artigliato il terzo tempo a 115 millesimi dal vertice, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare della settima piazza. Su un tracciato così breve, tuttavia, i distacchi sono tornati a essere minimi: il monegasco accusa infatti 356 millesimi da Russell, staccato di due decimi esatti dal compagno di squadra.

McLaren subito dietro, Verstappen si lamenta

Nel fazzoletto di decimi che separa i primi sette si sono inserite le due McLaren, con Oscar Piastri (4°) e Lando Norris (5°) appaiati a due decimi e mezzo dalla vetta. Subito dietro si è posizionato Max Verstappen (+0.273), la cui mattinata è stata però innervosita da continui problemi di comunicazione: il campione del mondo si è lamentato a più riprese per via di ripetute e fastidiose interferenze sulla frequenza radio del team.

In salita la mattinata dell'altra Red Bull di Isack Hadjar (8°): il giovane francese ha incassato oltre otto decimi di passivo, penalizzato da un bilanciamento instabile che lo ha portato costantemente al bloccaggio dell'avantreno nella cruciale frenata di curva-3. La top-10, che virtualmente prenota un posto nell'ultima fase delle qualifiche, viene completata dalle Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, seguite a ruota dall'Alpine di Pierre Gasly e dalle due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Il programma del GP a Spielberg: alle 16.00 la lotta per la pole

Il programma del GP d'Austria 2026 di F1 prosegue con le prove ufficiali che delineearanno la griglia di partenza della gara di domenica: l'appuntamento è per le 16.00 del pomeriggio sul rovente circuito del Red Bull Ring.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 27/06/2026