Ferrari, ci siamo: in Austria debutta la prima evoluzione della power unit!

La Ferrari non si accontenta con la prima vittoria della stagione, ottenuta da Lewis Hamilton nel GP di Barcellona di due domeniche fa, ma anzi rilancia. La Scuderia di Maranello ha infatti avuto la possibilità di accedere ai benefici del sistema ADUO (acronimo di ''Additional Development and Upgrade Opportunities'') e cioè del complicato sistema di concessioni pensato dalla FIA per consentire a chi è in ritardo con il motore di tornare al lavoro per ridurre il gap dai costruttori al vertice della categoria.

Secondo quanto comunicato informalmente dalla Federazione alle squadre nel weekend di Monte Carlo dopo le valutazioni effettuate nelle prime cinque gare, la Ferrari avrebbe infatti un ritardo considerato tra il 2% e il 4% rispetto al motore termico considerato più potente, quello Red Bull-Ford, e ha per questo diritto a tornare al lavoro giocandosi due gettoni di sviluppo già nella stagione 2026 e altri due prima dell'inizio del prossimo Mondiale. Un piccolo vantaggio che gli ingegneri del Cavallino hanno scelto di sfruttare quanto prima, facendo debuttare proprio a Spielberg, nel weekend del GP d'Austriadi scena tra il 26 e il 28 giugno, la prima evoluzione della power unit che ha fin qui costretto Lewis Hamilton e Charles Leclerc a remare.

Arriva il motore evoluto, la conferma di Enrico Gualtieri

A confermare il debutto della power unit aggiornata è Enrico Gualtieri, il responsabile del reparto motoristi della Ferrari: ''L’aggiornamento che introduciamo a Spielberg è relativamente contenuto e riflette il lavoro svolto nelle ultime settimane per trasferire in pista i progressi maturati nei nostri programmi di sviluppo. Si tratta di un aggiornamento limitato che, da solo, non sarà sufficiente a cambiare i valori in campo. Quello che testimonia è l’atteggiamento della squadra e dei nostri partner tecnici, tutti determinati a continuare a spingere e sfruttare ogni opportunità per migliorare il pacchetto. In un campionato competitivo come quello attuale è irrealistico pensare che un singolo sviluppo possa trasformare il quadro generale, soprattutto considerando gli attuali vincoli regolamentari e di omologazione. Siamo perfettamente consapevoli che alcuni dei nostri concorrenti hanno fatto un lavoro migliore finora, fa parte della realtà della Formula 1 e rappresenta per noi uno stimolo e un obiettivo molto chiaro. Sappiamo che non sarà un percorso semplice e preferiamo affidarci ai fatti piuttosto che alle promesse. Posso però dire che tutto il gruppo è estremamente unito e lavora con grande dedizione. Siamo convinti che, con concentrazione, metodo e costanza, potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati''.

L'indiscrezione: 5 cavalli, più un extra dalla benzina

Difficile ovviamente quantificare i passi in avanti, ma è chiaro che comunque anche un piccolo miglioramento potrebbe aiutare, specie su una pista molto ''di motore'' come il Red Bull Ring che consta di lunghi rettilinei, di cui due in salita, che esaltano la potenza e l'accelerazione in uscita dalle curve lente. Secondo le indiscrezioni riportate da Autoracer.it nei giorni scorsi, questo sviluppo dovrebbe regalare alla SF-26 ''solo'' cinque cavalli, in attesa di un secondo e ben più aggressivo aggiornamento previsto per dopo la pausa estiva, tra i GP d'Olanda e quello d'Italia a Monza, ed esplicitamente consentito dalla normativa ADUO. La Ferrari dovrebbe comunque avere a disposizione in Austria anche una benzina aggiornata dalla Shell, che potrebbe dare un paio di cavalli extra a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Basteranno per bissare la vittoria di Barcellona e impensierire per davvero la Mercedes in vetta alla classifica?

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Pubblicato da Alessio Ricci, 24/06/2026