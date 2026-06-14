GP Barcellona 2026: Hamilton da sogno, la Ferrari torna a vincere! Antonelli e Leclerc KO

Hamilton spezza il digiuno e trionfa a Barcellona! Capolavoro Ferrari, Mercedes spiazzata dalla tattica. KO Antonelli e Leclerc

Le buone impressioni della vigilia avevano fatto sperare i Tifosi, ma l'esito della corsa è andato ben oltre la più rosea delle aspettative. La Ferrari non solo torna alla vittoria, ma lo fa imponendo la legge del più forte, sfoderando un ritmo sul passo gara impressionante e infliggendo un distacco pesante a tutti i rivali. A fare festa sul gradino più alto del podio è un Lewis Hamilton semplicemente magistrale, che firma il terzo weekend super consecutivo confermando di essere tornato ai ''suoi'' livelli e di aver voltato pagina dopo un periodo oggettivamente complicatissimo. L'inglese spezza così un digiuno personale che durava dal GP del Belgio 2024, interrompendo contemporaneamente l'astinenza della Ferrari, che non vinceva dal GP del Messico dello stesso anno.

Scacco matto Ferrari: le 3 soste mandano in tilt la Mercedes

Il capolavoro di Hamilton si è concretizzato attraverso un ritmo martellante e una condotta d'attacco sin dai primi metri. Scattato dalla seconda piazzola con un set di gomme Soft usate, sir Lewis si è accodato al poleman George Russell senza riuscire a superare al via (nonostante il solito vantaggio della SF-26 allo spegnimento dei semafori). La Ferrari ha a quel punto lavorato d'astuzia anticipando la prima sosta e costringendo i rivali a adeguarsi e a coprire la tattica. Maranello ha così virato con decisione su una gara a tre soste, cogliendo di sorpresa il muretto della Mercedes.

Mentre Russell e Andrea Kimi Antonelli perdevano tempo prezioso a darsi battaglia in pista per la leadership, Hamilton - forte di pneumatici nuovi - recuperava oltre due secondi al giro. A blindare il trionfo della Rossa ci ha pensato poi anche un pizzico di fortuna: il ritiro dell'Aston Martin di Fernando Alonso ha innescato una Virtual Safety Car pochi giri dopo la sosta delle due Frecce d'Argento, regalando a Hamilton il tempo per un terzo pit-stop gratis. Rientrato saldamente al comando e con gomme fresche, il ferrarista ha trasformato il finale in una passeggiata al comando della corsa, tagliando il traguardo con quasi 20 secondi di vantaggio.

Sorpasso e beffa: Antonelli si ferma sul più bello, Russell 2°

Dietro l'imprendibile battistrada, la lotta fratricida in casa Mercedes si è infiammata fino alle battute conclusive. Andrea Kimi Antonelli era riuscito a sferrare l'attacco decisivo sul compagno di squadra George Russell, superandolo con una gran manovra in fondo al rettilineo dei box. Pochi metri dopo, però, si è consumata la doccia gelata: la W17 del leader del campionato si è improvvisamente fermata per un problema tecnico, costringendo il diciannovenne bolognese a un doloroso ritiro che gli costa 25 punti netti persi nei confronti di Hamilton. George Russell ha così ereditato la seconda piazza, precedendo la McLaren di Lando Norris, sempre vicino al ritmo delle monoposto di Brackley ma mai realmente in grado di affondare il colpo.

Altro stop per Leclerc, Verstappen ai piedi del podio

Se Hamilton sorride, l'altra metà del box del Cavallino mastica amaro per una domenica sfortunatissima. Charles Leclerc, autore di un'ottima rimonta dalla decima piazzola in griglia, stava lottando duramente con Max Verstappen per la quinta posizione. Il monegasco è stato prima penalizzato dalla tempistica della Virtual Safety Car (che ha favorito la strategia a 3 soste dell'olandese della Red Bull) e poi è stato appiedato da un'improvvisa avaria al servosterzo, avvenuta pochi secondi dopo il KO di Antonelli.

Verstappen chiude così ai piedi del podio in quarta posizione, seguito da un incolore Oscar Piastri (5°) e da Isack Hadjar (6°), autore di una bella rimonta dopo uno scatto d'avvio da dimenticare. Completano la zona punti le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto, ottavo ma retrocesso al decimo posto per via di una penalità di cinque secondi per non aver rispettato una bandiera gialla, e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad. La gara ha fatto registrare una vera ecatombe meccanica: l'elenco dei ritirati per problemi tecnici comprende infatti anche Bearman, Albon, Alonso, Hulkenberg, Bottas e Stroll.

Il Calendario del Mondiale F1: si riparte dal Red Bull Ring

Il programma del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 prosegue con l'ottavo round della stagione, previsto a Spielberg sul circuito del Red Bull Ring nel weekend del prossimo 28 giugno dopo una ''canonica'' domenica di stop.

Nell'attesa, trovate su MotorBox trovate le pagelle del GP Barcellona, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Barcellona e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 14/06/2026