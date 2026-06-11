F1 GP Barcellona 2026: orari, meteo e segreti del circuito catalano

Dopo le emozioni uniche di Monte Carlo (tra lo show delle qualifiche e il trenino, non privo di sorprese, della gara) la Formula 1 si appresta adesso a vivere il primo weekend ''normale'' della stagione europea del calendario. A ospitare il paddock dei GP è infatti il Circuit de Catalunya, una pista permanente e per certi versi ormai legata alla tradizione del Mondiale, che da molti anni ospita il GP di Spagna.

In questa stagione però, complice l'esordio del circuito di Madrid, la gara resta in calendario ma con la denominazione ufficiale di GP di Barcellona.

Antonelli sempre più leader

Per il resto, cambiano le piste e passano i weekend, ma per il momento vince sempre Andrea Kimi Antonelli: il 19enne italiano della Mercedes ha dominato anche il GP di Monaco e ora ha un vantaggio solido in classifica Piloti, con 66 punti di margine su Lewis Hamilton e ben 68 sul suo primo e più temibile rivale, il compagno di squadra George Russell (che ha perso 50 lunghezze in sole due gare).

Inevitabile dunque come sia proprio Antonelli il pilota nel mirino di tutti i colleghi in questo fine settimana: vincere anche su una pista più tradizionale, e che spesso viene presa come punto di riferimento di quello che potrebbe succedere anche sugli altri circuiti europei, potrebbe davvero lanciare sempre più verso il titolo il giovane talento bolognese.

La Ferrari cerca il riscatto

Attenzione però alla Ferrari, che promette battaglia nonostante un motore deficitario che non sarà ancora aggiornato per accorciare il gap da Mercedes e Red Bull-Ford. La scuderia di Maranello porta infatti a Barcellona ancora tante novità tecniche e aerodinamiche per provare a ridurre il divario prestazionale dai rivali e inserirsi stabilmente nella lotta. Da valutare anche la voglia di riscatto di Charles Leclerc, finito contro il muro tra le stradine della gara di casa e che dovrebbe essere equipaggiato di nuovi dischi freno dopo le polemiche con Brembo.

E poi ci sono i campioni del mondo in carica della McLaren, usciti piuttosto male dal weekend monegasco, così come un Max Verstappen costretto al ritiro per problemi tecnici già al via.

Link utili - GP Barcellona 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Barcellona 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Barcellona.

Venerdì 12 giugno

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 13 giugno

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 14 giugno

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 13 giugno, differita ore 18.30

: sabato 13 giugno, differita ore 18.30 Gara: domenica 14 giugno, differita ore 18.00

Il Circuit de Catalunya di Barcellona è una pista tradizionale, con vie di fuga in ghiaia e lunghi curvoni veloci che si alternano a un paio di frenate decise dove è possibile tentare i sorpassi. Attenzione comunque alla sede stradale, non particolarmente larga e che rende spesso le manovre di attacco piuttosto complicate. L'asfalto è poi particolarmente abrasivo, tanto da rendere il degrado gomme un fattore determinante, specialmente in questa stagione in cui Pirelli ha scelto mescole più morbide del solito.

F1 GP Barcellona 2026: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 4.657 metri

: 4.657 metri Curve : 14

: 14 Giri : 66

: 66 Record della pista: 1:15.743 (Oscar Piastri, McLaren - 2025)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Suzuka, secondo Google Meteo.

Venerdì 12 giugno - Soleggiato, temperatura 16-28°C, precipitazioni 0%, umidità 49%

- Soleggiato, temperatura 16-28°C, precipitazioni 0%, umidità 49% Sabato 13 giugno - Soleggiato, temperatura 18-31°C, precipitazioni 0%, umidità 39%

- Soleggiato, temperatura 18-31°C, precipitazioni 0%, umidità 39% Domenica 14 giugno - Soleggiato, temperatura 19-31°C, precipitazioni 10%, umidità 37%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 11/06/2026