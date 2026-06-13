GP Barcellona 2026: Russell rispetta il pronostico, Hamilton 2° a un soffio, Leclerc a muro

Il verdetto della pista ha rispettato il nome più atteso della vigilia, ma il copione del sabato pomeriggio è stato infinitamente più avvincente e sorprendente del previsto. George Russell conquista la pole position del GP di Barcellona 2026, confermando lo straordinario stato di forma mostrato sin dalle prime libere. Il britannico ha portato la sua Mercedes W17 davanti a tutti stampando un gran tempo: 1:14.679. Tuttavia, in un weekend in cui gli ingegneri di Brackley speravano di scavare un solco incolmabile tra sé e la concorrenza, la Ferrari si è clamorosamente infilata nella lotta per il bersaglio grosso.

Hamilton sontuoso, Leclerc ancora KO

A far tremare il muretto Mercedes ci ha pensato un rigenerato e sontuoso Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, apparso in difficoltà e fuori ritmo durante tutte le sessioni di libere, è rinato in qualifica. Dopo aver firmato il miglior tempo a sorpresa in Q1, il britannico ha spezzato il classico tabù stagionale della Ferrari, che spesso arretra nella sessione decisiva: Hamilton è invece rimasto competitivo fino all'ultimo assalto in Q3, fermando i cronometri in 1:14.743 e raccogliendo una prima fila da urlo, a soli 64 millesimi dalla pole del connazionale ex compagno.

Umore diametralmente opposto sull'altro lato del box di Maranello, dove prosegue il momento nerissimo di Charles Leclerc, giunto al suo terzo incidente nel giro di pochi giorni. Il monegasco ha perso il controllo della sua SF-26 nel corso del suo primo tentativo lanciato in Q3, impattando contro le barriere all'altezza della curva-4. Salvo ulteriori arretramenti dovuti alla sostituzione di componenti danneggiate, Leclerc sarà costretto a scattare dalla decima casella dello schieramento, lontanissimo da un compagno di squadra sempre più ingombrante.

Antonelli in seconda fila, Alonso tocca il fondo storico

La seconda fila si apre con il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, terzo a confermare di avere un passo leggermente inferiore rispetto al compagno Russell in questo specifico fine settimana, incassando un gap di tre decimi esatti. Al fianco del giovane italiano scatterà la McLaren di Lando Norris, quarta, seguita in terza fila dalla Red Bull di Max Verstappen (5°) e da un ottimo Isack Hadjar particolarmente vicino al compagno. Settima piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri, con Liam Lawson (Racing Bulls) e l'Audi di Nico Hulkenberg a completare la top-10 subito davanti al disastrato Leclerc.

La delusione più cocente di giornata si consuma però in casa Aston Martin, e ha i contorni del dramma sportivo per l'idolo locale Fernando Alonso. Per la prima volta da quando veste i colori del team di Silverstone, lo spagnolo è stato battuto dal compagno Lance Stroll, ma il dato storico è ben più pesante: Fernando si è qualificato in ultima posizione assoluta, staccato di oltre un secondo persino dalla Cadillac di Valtteri Bottas (20°). Si tratta della prima volta in assoluto nella sua lunghissima e gloriosa carriera che si qualifica all'ultimo posto dello schieramento senza l'esplicito intervento di penalità.

Il programma del GP a Barcellona: la gara domenica alle 15.00

Il programma del GP di Barcellona 2026 di F1 prosegue con la gara che assegnerà i punti per la classifica Mondiale e che si preannuncia particolarmente emozionante visto l'equilibrio in pista. L'appuntamento è dunque per le 15.00 italiane per lo spegnimento dei cinque semafori.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 13/06/2026