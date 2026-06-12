GP Barcellona, FP1: Russell davanti a Piastri, Leclerc 3° con gli aggiornamenti

Il fine settimana della Formula 1 sul Circuit de Catalunya scatta sotto il segno della Mercedes. La casa anglo-tedesca inaugura infatti il weekend del GP di Barcellona nel migliore dei modi, artigliando la prima posizione nella sessione mattutina con un reattivo George Russell. Il pilota inglese approfitta infatti dell'assenza temporanea del compagno di box e leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, mostrando subito un feeling eccellente con i curvoni di Barcellona che lo ha portato a fermare i cronometri sul tempo di 1:16.363.

Alle spalle del leader si è posizionata la McLaren di Oscar Piastri. Nonostante il secondo tempo assoluto a due decimi netti da Russell, la sessione dell'australiano non è stata linearissima, caratterizzata da alcune lamentele via radio per via di anomale vibrazioni avvertite in fase di frenata. Niente di preoccupante per l'australiano che ha comunque potuto girare senza intoppi per tutta la sessione.

Lavoro comparativo per la Ferrari

Il venerdì mattina della Scuderia Ferrari si è invece trasformato in un laboratorio a cielo aperto. I tecnici di Maranello hanno deliberato un pacchetto di aggiornamenti con l'esordio di una nuova ala anteriore e di un nuovo fondo, e Charles Leclerc ha portato in pista le novità, mentre il giovane Dino Beganovic, che ha preso il posto di Lewis Hamilton nelle FP1 per ottemperare agli obblighi di regolamento (lo stesso motivo per cui anche Antonelli e Norris non hanno guidato le rispettive monoposto), ha usato le vecchie specifiche.

In questo modo la Rossa ha raccolto un po' di dati comparati per capire se e quanto gli aggiornamenti siano migliorativi. Il monegasco ha chiuso al terzo posto, ma con un gap di oltre mezzo secondo da Russell, mentre l'esordiente svedese di scuola Ferrari Driver Academy ha terminato la sessione all'ottavo posto.

Fornaroli stupisce, incubo Browning

La prima sessione di libere ha vissuto un'invasione di volti nuovi, ma la palma di miglior debuttante di giornata va di diritto a un fantastico Leonardo Fornaroli. Chiamato a calarsi nell'abitacolo della McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris, il giovane talento italiano ha impressionato per pulizia di guida e velocità di adattamento, andando a prenderersi la quinta piazza finale subito dietro alla Red Bull di Max Verstappen (4°) e ai già citati Russell, Piastri e Leclerc, accusando un distacco di appena 853 millesimi dalla vetta.

Il rovescio della medaglia dei debuttanti porta purtroppo il nome di Luke Browning. Il giovane pilota inglese, che avrebbe dovuto sfruttare l'ora di prove sulla Williams di Alex Albon, ha vissuto una mattinata da incubo: un problema all'impianto elettrico lo ha costretto a rimanere bloccato all'interno del garage per tutta la sessione, senza poter completare nemmeno un giro.

Il programma del GP a Barcellona: nel pomeriggio le FP2

Il programma del GP di Barcellona 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con gli assetti e ai sette titolari che hanno ceduto il sedile di percorrere i primi chilometri. L'appuntamento è alle 17.00 del pomeriggio italiano, con ancora un'altra ora di test in pista.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 12/06/2026