GP Barcellona 2026, FP3: Russell prenota la pole, inseguono Piastri e Leclerc

Il sabato mattina del GP di Barcellona 2026 riallaccia i fili con l'inizio del weekend e rimette in prima linea la Mercedes di George Russell. Il pilota inglese, già leader delle FP1 e staccato di un'inezia ieri pomeriggio, ha stampato il miglior tempo nell'ultima sessione di test prima delle qualifiche ufficiali, fermando i cronometri in 1:15.679. Un tempo leggermente più alto rispetto al riferimento assoluto siglato venerdì da Norris, ma figlio di condizioni d'asfalto più caldo, meno gommato e decisamente più complesso da gestire.

Piastri secondo, Leclerc risponde presente

Alle spalle dell'inglese si è accesa la lotta dei millesimi. La seconda posizione è stata artigliata da Oscar Piastri (+0.214), autore di una sessione tormentata da uno scarso feeling con l'avantreno. L'australiano ha persino denunciato via radio la presunta rottura dell'ala anteriore: quasi un ''giallo'' tecnico smentito però dai meccanici McLaren che, dopo accurate verifiche al box, non hanno riscontrato alcuna anomalia.

In scia alla McLaren si conferma un solidissimo Charles Leclerc. Il monegasco ha portato la Ferrari aggiornata al terzo posto a 243 millesimi da Russell, dimostrando di aver ritrovato un po' della fiducia perduta nelle ultime due gare al volante della SF-26, e che il pacchetto di aggiornamenti deliberato a Maranello sta offrendo la consistenza sperata. Leclerc è riuscito a precedere di un soffio (appena 3 millesimi) l'altra MCL40 del campione del mondo in carica, Lando Norris, quarto.

Nervosismo Antonelli: traffico e investigazione

Il sabato mattina ha invece registrato il surriscaldamento dei nervi all'interno del box del leader del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso con un anonimo settimo tempo a 8 decimi dal compagno di squadra, ma la classifica non fotografa il suo reale potenziale. Il diciannovenne bolognese è stato infatti stoppato dal traffico nel momento decisivo: prima ha dovuto abortire il giro con le Soft nuove per un'incomprensione in curva-1 con Lance Stroll, poi, nel tentativo successivo, si è trovato davanti un trenino di auto lente in curva-10, rientrando ai box visibilmente irritato.

Antonelli è peraltro anche finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari sportivi per ''guida erratica'': il pilota Mercedes, subito dopo quanto accaduto con Stroll, ha platealmente spinto verso l'esterno l'Aston Martin del canadese. Quasi un fallo di frustrazione che i commissari analizzeranno prima del semaforo verde delle qualifiche: un episodio che non dovrebbe costare arretramenti in griglia ma che mette a nudo un nervosismo inedito per il 19enne italiano fin qui apparso imperturbabile e immune alla pressione.

Hamilton distante, Verstappen scuote la testa

Tra le note dolenti del sabato mattina si inserisce anche Lewis Hamilton, quinto ma con un distacco pesante che tocca i 7 decimi dal battistrada. Il sette volte campione del mondo si è comunque tolto la soddisfazione di stare davanti a un tormentato Max Verstappen (6°). L'olandese della Red Bull, al termine del suo giro veloce con pneumatici Soft nuovi, ha visibilmente scosso la testa all'interno dell'abitacolo in segno di totale disappunto per il bilanciamento della sua vettura. Chiudono la top-10 Isack Hadjar, Nico Hulkenberg e il giovane Arvid Lindblad.

Problemi per Bottas

La sessione ha vissuto anche un momento di stop forzato con l'esposizione della bandiera rossa. A causarla è stata la Cadillac di Valtteri Bottas, finita dritta nella via di fuga in ghiaia della curva-10. Il finlandese è uscito incolume dall'abitacolo, tradito da un'improvvisa ed evidente avaria all'impianto frenante della sua monoposto.

Il programma del GP a Barcellona: attesa per le qualifiche di sabato

Il programma del GP di Barcellona 2026 di F1 prosegue con le qualifiche che definiranno l'ordine di partenza numero 7 della stagione, su un circuito dove i sorpassi non sono certo mai banali. L'appuntamento è dunque per le 16.00 italiane con il via alla Q1.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 13/06/2026