GP Barcellona 2026, FP2: Norris supera Russell di un soffio, poi Piastri e Leclerc

Saltare la prima sessione di prove libere per fare spazio al promettente debutto di Leonardo Fornaroli non ha minimamente scalfito i piani di Lando Norris. Il campione del mondo in carica, calatosi nell'abitacolo della sua McLaren numero 1 soltanto all'inizio delle FP2, ha immediatamente imposto la legge del più forte sul circuito di Barcellona. L'inglese ha stampato il miglior tempo assoluto di giornata in 1:15.426, archiviando all'istante il weekend da incubo vissuto tra i muretti di Monte Carlo e mostrando un adattamento veloce alla sua MCL40.

Sfida tra Mercedes e McLaren, Antonelli in ritardo

I valori in campo preannunciano un accesissimo derby tra la Mercedes e la McLaren, almeno a giudicare dai distacchi. Alle spalle di Norris si è infatti confermato un caldissimo George Russell, staccato di una inezia: appena 9 millesimi di secondo dalla vetta. A blindare la forza della scuderia di Woking ci ha pensato Oscar Piastri, ottimo terzo a 57 millesimi dal compagno di box.

Chi è apparso un po' fuori dal ritmo dei migliori è il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. Il giovane italiano della Mercedes, tornato al volante dopo aver ceduto la sua W17 nelle FP1, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:16.015 nella sua simulazione di qualifica con le gomme Soft, incassando un passivo di quasi sei decimi da Norris.

Ferrari competitiva sul passo, Hamilton staccato

La Scuderia Ferrari prova a rispondere presente e a infilarsi nella lotta al vertice. Charles Leclerc, al volante della SF-26 equipaggiata con gli aggiornamenti al fondo e all'ala anteriore, ha strappato un buon quarto tempo complessivo, pagando poco meno di quattro decimi sul giro secco dal leader. I sorrisi più grandi a Maranello sono però arrivati dalle simulazioni in configurazione gara: in una Barcellona caratterizzata da temperature torride, il temuto degrado dei pneumatici sulla Rossa è apparso contenuto e in linea con quello dei rivali d'alta classifica, seppur con le solite incognite del venerdì riguardanti i carichi di benzina e la spinta del motore. Non invece una gran sessione per Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo non è andato oltre la nona piazza, accusando un gap pesante di 1.2 secondi da Norris.

Verstappen studia le Hard ma fatica, KO Lawson

Venerdì pomeriggio di intenso lavoro ma di poche gioie per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha battezzato una lunghissima e insolita simulazione di passo gara utilizzando la mescola Hard, ma è apparso visibilmente in difficoltà a causa del degrado piuttosto marcato, chiudendo il turno in sesta posizione. L'olandese si è tenuto dietro la Racing Bulls del giovane Arvid Lindblad (7°), l'Audi di Gabriel Bortoleto (8°) e l'altra Red Bull di Isack Hadjar, decimo.

La sessione pomeridiana ha riservato una piccola delusione a Liam Lawson. Il neozelandese della Racing Bulls è stato infatti costretto a parcheggiare la sua monoposto a bordo pista dopo aver completato appena 8 giri totali, tradito da un sospetto problema meccanico al cambio.

Il programma del GP a Barcellona: attesa per le qualifiche di sabato

Il programma del GP di Barcellona 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di mettere a punto gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche che definiranno, nel pomeriggio di sabato, la griglia di partenza numero 7 della stagione, L'appuntamento è dunque per le 12.30 italiane per l'ultimo turno di test e poi alle 16.00 per le prove ufficiali.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 12/06/2026