GP Barcellona 2026: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Barcellona 2026, sul Circuit de Catalunya: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per la settimana volta in questo Mondiale 2026 e lo fa al Circuit de Catalunya per quello che fino allo scorso anno si chiamava GP di Spagna e che però adesso è rinominato GP di Barcellona (visto l'ingresso in calendario della pista di Madrid). Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente che sorge a pochi chilometri dalla città catalana.

Risultati GP Barcellona 2026

Domenica 14 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 13 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 13 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 12 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:15.426 30 2 George Russell Mercedes +0.009 28 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.057 24 4 Charles Leclerc Ferrari +0.373 29 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.589 31 6 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.895 33 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.985 29 8 Gabriel Bortoleto Audi +1.185 27 9 Lewis Hamilton Ferrari +1.205 28 10 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +1.248 30 11 Nico Hulkenberg Audi +1.508 31 12 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.519 31 13 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.541 8 14 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.594 29 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.625 30 16 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.834 29 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.112 29 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.799 6 19 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.364 29 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.835 34 21 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.860 21 22 Lance Stroll Aston Martin-Honda +4.033 20

Venerdì 12 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:16.363 27 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.203 29 3 Charles Leclerc Ferrari +0.520 29 4 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.684 29 5 Leonardo Fornaroli McLaren-Mercedes +0.853 22 6 Paul Aron Audi +0.958 24 7 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.109 24 8 Dino Beganovic Ferrari +1.415 30 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.441 29 10 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.530 28 11 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.809 25 12 Gabriel Bortoleto Audi +1.846 28 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.930 27 14 Ayumu Iwasa Red Bull-RB Ford +1.935 21 15 Frederik Vesti Mercedes +2.002 28 16 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.009 27 17 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.145 23 18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.551 23 19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.704 23 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.955 21 21 Colton Herta Cadillac-Ferrari +4.334 27 22 Luke Browning Williams-Mercedes No tempo 0

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Barcellona dove si disputa il round 7 della stagione 2026 di Formula 1

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Pubblicato da Alessio Ricci, 12/06/2026