GP Barcellona 2026: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per la settimana volta in questo Mondiale 2026 e lo fa al Circuit de Catalunya per quello che fino allo scorso anno si chiamava GP di Spagna e che però adesso è rinominato GP di Barcellona (visto l'ingresso in calendario della pista di Madrid). Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente che sorge a pochi chilometri dalla città catalana.
Risultati GP Barcellona 2026
GP Barcellona 2026, ordine di arrivo
Domenica 14 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Barcellona 2026, griglia di partenza
GP Barcellona 2026, risultati qualifiche
Sabato 13 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Barcellona 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 13 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Barcellona 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 12 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:15.426
|30
|2
|George Russell
|Mercedes
|+0.009
|28
|3
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.057
|24
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.373
|29
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.589
|31
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.895
|33
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.985
|29
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.185
|27
|9
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1.205
|28
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.248
|30
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.508
|31
|12
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.519
|31
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.541
|8
|14
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.594
|29
|15
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.625
|30
|16
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.834
|29
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.112
|29
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.799
|6
|19
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+3.364
|29
|20
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.835
|34
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.860
|21
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+4.033
|20
GP Barcellona 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 12 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:16.363
|27
|2
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.203
|29
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.520
|29
|4
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.684
|29
|5
|Leonardo Fornaroli
|McLaren-Mercedes
|+0.853
|22
|6
|Paul Aron
|Audi
|+0.958
|24
|7
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.109
|24
|8
|Dino Beganovic
|Ferrari
|+1.415
|30
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.441
|29
|10
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.530
|28
|11
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.809
|25
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.846
|28
|13
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.930
|27
|14
|Ayumu Iwasa
|Red Bull-RB Ford
|+1.935
|21
|15
|Frederik Vesti
|Mercedes
|+2.002
|28
|16
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.009
|27
|17
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+2.145
|23
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.551
|23
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.704
|23
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.955
|21
|21
|Colton Herta
|Cadillac-Ferrari
|+4.334
|27
|22
|Luke Browning
|Williams-Mercedes
|No tempo
|0
GP Barcellona 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Barcellona dove si disputa il round 7 della stagione 2026 di Formula 1