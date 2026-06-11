F1 2026

GP Barcellona 2026: risultati prove libere

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22 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Barcellona

Risultati e classifiche del GP di Barcellona 2026, sul Circuit de Catalunya: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP BARCELLONA 2026, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP BARCELLONA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 torna in pista per la settimana volta in questo Mondiale 2026 e lo fa al Circuit de Catalunya per quello che fino allo scorso anno si chiamava GP di Spagna e che però adesso è rinominato GP di Barcellona (visto l'ingresso in calendario della pista di Madrid). Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente che sorge a pochi chilometri dalla città catalana.

Risultati GP Barcellona 2026

GP Barcellona 2026, ordine di arrivo

Domenica 14 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Barcellona 2026, griglia di partenza

GP Barcellona 2026, risultati qualifiche

Sabato 13 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Barcellona 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 13 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Barcellona 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 12 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:15.42630
2George RussellMercedes+0.00928
3Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.05724
4Charles LeclercFerrari+0.37329
5Kimi AntonelliMercedes+0.58931
6Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.89533
7Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+0.98529
8Gabriel BortoletoAudi+1.18527
9Lewis HamiltonFerrari+1.20528
10Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.24830
11Nico HulkenbergAudi+1.50831
12Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.51931
13Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.5418
14Carlos SainzWilliams-Mercedes+1.59429
15Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.62530
16Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.83429
17Esteban OconHaas-Ferrari+2.11229
18Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.7996
19Alexander AlbonWilliams-Mercedes+3.36429
20Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.83534
21Fernando AlonsoAston Martin-Honda+3.86021
22Lance StrollAston Martin-Honda+4.03320

GP Barcellona 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 12 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 George Russell Mercedes 1:16.363 27
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.203 29
3 Charles Leclerc Ferrari +0.520 29
4 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.684 29
5 Leonardo Fornaroli McLaren-Mercedes +0.853 22
6 Paul Aron Audi +0.958 24
7 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.109 24
8 Dino Beganovic Ferrari +1.415 30
9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.441 29
10 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.530 28
11 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.809 25
12 Gabriel Bortoleto Audi +1.846 28
13 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.930 27
14 Ayumu Iwasa Red Bull-RB Ford +1.935 21
15 Frederik Vesti Mercedes +2.002 28
16 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.009 27
17 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.145 23
18 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.551 23
19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.704 23
20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.955 21
21 Colton Herta Cadillac-Ferrari +4.334 27
22 Luke Browning Williams-Mercedes No tempo 0

GP Barcellona 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Barcellona dove si disputa il round 7 della stagione 2026 di Formula 1

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Pubblicato da Alessio Ricci, 12/06/2026
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