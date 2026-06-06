GP Monaco 2026, FP3: Kimi Antonelli stacca le Ferrari di 3 decimi, battuti Leclerc e Hamilton

Antonelli spaventa la Ferrari nelle FP3 a Monaco: è il primo sotto l'1:13! Leclerc e Hamilton inseguono a 3 decimi, Bearman a muro

Le prove libere 3 a Monte Carlo si confermano una sorta di qualifica anticipata: pur non assegnando posizioni in griglia di partenza, le FP3 servono infatti a cementare la fiducia dei piloti, con gomme Soft nuove e serbatoi vuoti, tra i muretti e i tombini del circuito cittadino più angusto e leggendario. Dopo un venerdì dominato dalla Ferrari, il sabato mattina monegasco si apre con un colpo di scena firmato da Andrea Kimi Antonelli e da una Mercedes apparsa trasformata rispetto alle difficoltà dei primi turni di libere.

Antonelli abbatte il muro dell'1:13, le Ferrari inseguono

Il giovane talento italiano ha pennellato un giro perfetto, fermando i cronometri sul tempo di 1:12.720. Antonelli diventa così l'unico pilota dall'inizio del weekend capace di scendere sotto la barriera dell'1:13. Alle sue spalle si schierano le due Ferrari, ma con distacchi che rischiano di abbassare il livello delle attese nei confronti di un Cavallino che sembrava partire con i favori del pronostico. Charles Leclerc accusa infatti un gap di ben 3 decimi abbondanti dall'italiano precedendo di appena 4 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton.

La forza della Mercedes nel sabato mattina del Principato è confermata anche dal quarto tempo di George Russell. Il britannico ha chiuso a 7 decimi dal giovanissimo compagno di box, ma il suo distacco è viziato dal non aver davvero trovato lo spazio per un giro pulito sul finale di sessione, con gomme Soft fresche.

Verstappen a 1 secondo, Norris ancora più indietro

Tutti gli altri big sono apparsi decisamente più staccati, faticando a trovare il giusto ritmo sul giro secco. Max Verstappen ha artigliato la quinta piazza con la Red Bull, accusando però un ritardo di poco meno di un secondo dalla vetta. L'olandese si è tenuto dietro per una manciata di millesimi la McLaren di Oscar Piastri, autore di una buona sessione. Discorso diverso per l'altro pilota papaya Lando Norris: dopo aver perso l'intero turno di FP2 per un blackout elettrico, l'inglese è parso ancora in difficoltà e alla ricerca del feeling di guida, non andando oltre il nono tempo finale.

Tra i primi dieci si conferma stabilmente l'Audi di Gabriel Bortoleto, solido in settima posizione davanti alla Red Bull di Isack Hadjar, a Norris e al compagno di scuderia Nico Hulkenberg, decimo.

Bandiera rossa per l'incidente di Bearman

Le battute conclusive della sessione sono state interrotte dall'incidente che ha visto protagonista Oliver Bearman. Il giovane pilota inglese della Haas ha perso improvvisamente il controllo del retrotreno della sua monoposto nella curva di Massenet. La VF-26 ha dunque impattato contro le barriere di protezione costringendo la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa.

Ollie Bearman crashes out of FP3 😱



Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1#MonacoGPpic.twitter.com/S7ME5vNxft — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Il programma del GP a Monte Carlo: l'attesa per le qualifiche

Il programma del GP di Monaco 2026 di F1 prosegue con le attesissime qualifiche, in cui i protagonisti del Mondiale si giocano le posizioni in griglia di partenza e dunque una grossa fetta del risultato finale della gara in programma domani, vista la ben nota difficoltà per le monoposto di Formula 1 di superarsi sull'ostico circuito di Monte Carlo. L'appuntamento in diretta è alle 16.00 del pomeriggio italiano.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Monte Carlo e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 06/06/2026