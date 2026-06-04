Leclerc rinnova con la Ferrari? Allora è difficile che vinca a Monaco...

Il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari è certamente una grande notizia per il presente e per il futuro del Cavallino, ma, forse, non lo è per quanto riguarda il weekend immediatamente successivo. Almeno, non se si dà retta alla statistica — un po’ curiosa, un po’ inquietante, molto da Formula 1 — rilanciata sui social in questi giorni: dal 2008 in poi, ogni volta che Maranello ha annunciato l’ingaggio o il rinnovo di un pilota, la Ferrari non è mai riuscita a vincere il Gran Premio successivo. Diciannove annunci, diciannove gare, zero vittorie. Una piccola maledizione rossa, iniziata con il rinnovo di Kimi Raikkonen prima del GP d’Italia 2008 e proseguita tra firme, conferme e ritorni eccellenti: Alonso, Massa, Vettel, Leclerc, Sainz, Hamilton.

F1 GP Miami 2026: Charles Leclerc | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

Pessimo tempismo per Leclerc

Cambiano i nomi, cambiano le epoche, cambiano i regolamenti, ma il risultato è sempre stato lo stesso: nel weekend dopo l’annuncio, a festeggiare è stato qualcun altro. La lista è lunga e anche piuttosto crudele, perché comprende successi Red Bull, Mercedes, McLaren e persino Toro Rosso (la storica prima vittoria di Sebasian Vettel a Monza), ma mai Ferrari. Ora il destino si ripresenta in una delle cornici più simboliche possibili: Leclerc rinnova, e la gara successiva è proprio il GP di Monaco, casa sua, teatro di gioie sognate e delusioni già viste. Naturalmente parliamo di una statistica, non di una legge fisica: nessun contratto rallenta una SF-26 e nessuna firma fa evaporare il grip domenica pomeriggio. Però, si sa, in F1 anche i numeri più bizzarri finiscono per diventare storie, e questa è perfetta per aggiungere un pizzico di pepe al weekend monegasco. Se Leclerc dovesse vincere, non porterebbe soltanto a casa uno dei trionfi più attesi della sua carriera: sfaterebbe anche un tabù ferrarista che resiste da quasi vent’anni.

La striscia post-annuncio di 19-0 contro la Ferrari

# Data Annuncio Gara successiva Vincitore 1 12-set-08 Raikkonen rinnova GP Italia 2008 Vettel (Toro Rosso) 2 30-set-09 Alonso firma GP Giappone 2009 Vettel (Red Bull) 3 30-set-09 Massa rinnova GP Giappone 2009 Vettel (Red Bull) 4 09-giu-10 Massa rinnova GP Canada 2010 Hamilton (McLaren) 5 19-mag-11 Alonso rinnova GP Spagna 2011 Vettel (Red Bull) 6 16-ott-12 Massa rinnova GP India 2012 Vettel (Red Bull) 7 10-set-13 Raikkonen firma GP Singapore 2013 Vettel (Red Bull) 8 24-ago-14 Raikkonen rinnova GP Belgio 2014 Ricciardo (Red Bull) 9 20-nov-14 Vettel firma GP Abu Dhabi 2014 Hamilton (Mercedes) 10 19-ago-15 Raikkonen rinnova GP Belgio 2015 Hamilton (Mercedes) 11 08-lug-16 Raikkonen rinnova GP Gran Bretagna 2016 Hamilton (Mercedes) 12 22-ago-17 Raikkonen rinnova GP Belgio 2017 Hamilton (Mercedes) 13 26-ago-17 Vettel rinnova GP Belgio 2017 Hamilton (Mercedes) 14 11-set-18 Leclerc firma GP Singapore 2018 Hamilton (Mercedes) 15 23-dic-19 Leclerc rinnova GP Austria 2020 Bottas (Mercedes) 16 14-mag-20 Sainz firma GP Austria 2020 Bottas (Mercedes) 17 21-apr-22 Sainz rinnova GP Emilia Romagna 2022 Verstappen (Red Bull) 18 25-gen-24 Leclerc rinnova GP Bahrain 2024 Verstappen (Red Bull) 19 01-feb-24 Hamilton firma GP Bahrain 2024 Verstappen (Red Bull) 20 03-giu-26 Leclerc rinnova GP Monaco 2026 ?

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Pubblicato da Simone Valtieri, 04/06/2026