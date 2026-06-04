Leclerc rinnova con la Ferrari? Allora è difficile che vinca a Monaco...

Il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari è certamente una grande notizia per il presente e per il futuro del Cavallino, ma, forse, non lo è per quanto riguarda il weekend immediatamente successivo. Almeno, non se si dà retta alla statistica — un po’ curiosa, un po’ inquietante, molto da Formula 1 — rilanciata sui social in questi giorni: dal 2008 in poi, ogni volta che Maranello ha annunciato l’ingaggio o il rinnovo di un pilota, la Ferrari non è mai riuscita a vincere il Gran Premio successivo. Diciannove annunci, diciannove gare, zero vittorie. Una piccola maledizione rossa, iniziata con il rinnovo di Kimi Raikkonen prima del GP d’Italia 2008 e proseguita tra firme, conferme e ritorni eccellenti: Alonso, Massa, Vettel, Leclerc, Sainz, Hamilton.
F1 GP Miami 2026: Charles Leclerc | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari
Pessimo tempismo per Leclerc
Cambiano i nomi, cambiano le epoche, cambiano i regolamenti, ma il risultato è sempre stato lo stesso: nel weekend dopo l’annuncio, a festeggiare è stato qualcun altro. La lista è lunga e anche piuttosto crudele, perché comprende successi Red Bull, Mercedes, McLaren e persino Toro Rosso (la storica prima vittoria di Sebasian Vettel a Monza), ma mai Ferrari. Ora il destino si ripresenta in una delle cornici più simboliche possibili: Leclerc rinnova, e la gara successiva è proprio il GP di Monaco, casa sua, teatro di gioie sognate e delusioni già viste. Naturalmente parliamo di una statistica, non di una legge fisica: nessun contratto rallenta una SF-26 e nessuna firma fa evaporare il grip domenica pomeriggio. Però, si sa, in F1 anche i numeri più bizzarri finiscono per diventare storie, e questa è perfetta per aggiungere un pizzico di pepe al weekend monegasco. Se Leclerc dovesse vincere, non porterebbe soltanto a casa uno dei trionfi più attesi della sua carriera: sfaterebbe anche un tabù ferrarista che resiste da quasi vent’anni.
La striscia post-annuncio di 19-0 contro la Ferrari
|#
|Data
|Annuncio
|Gara successiva
|Vincitore
|1
|12-set-08
|Raikkonen rinnova
|GP Italia 2008
|Vettel (Toro Rosso)
|2
|30-set-09
|Alonso firma
|GP Giappone 2009
|Vettel (Red Bull)
|3
|30-set-09
|Massa rinnova
|GP Giappone 2009
|Vettel (Red Bull)
|4
|09-giu-10
|Massa rinnova
|GP Canada 2010
|Hamilton (McLaren)
|5
|19-mag-11
|Alonso rinnova
|GP Spagna 2011
|Vettel (Red Bull)
|6
|16-ott-12
|Massa rinnova
|GP India 2012
|Vettel (Red Bull)
|7
|10-set-13
|Raikkonen firma
|GP Singapore 2013
|Vettel (Red Bull)
|8
|24-ago-14
|Raikkonen rinnova
|GP Belgio 2014
|Ricciardo (Red Bull)
|9
|20-nov-14
|Vettel firma
|GP Abu Dhabi 2014
|Hamilton (Mercedes)
|10
|19-ago-15
|Raikkonen rinnova
|GP Belgio 2015
|Hamilton (Mercedes)
|11
|08-lug-16
|Raikkonen rinnova
|GP Gran Bretagna 2016
|Hamilton (Mercedes)
|12
|22-ago-17
|Raikkonen rinnova
|GP Belgio 2017
|Hamilton (Mercedes)
|13
|26-ago-17
|Vettel rinnova
|GP Belgio 2017
|Hamilton (Mercedes)
|14
|11-set-18
|Leclerc firma
|GP Singapore 2018
|Hamilton (Mercedes)
|15
|23-dic-19
|Leclerc rinnova
|GP Austria 2020
|Bottas (Mercedes)
|16
|14-mag-20
|Sainz firma
|GP Austria 2020
|Bottas (Mercedes)
|17
|21-apr-22
|Sainz rinnova
|GP Emilia Romagna 2022
|Verstappen (Red Bull)
|18
|25-gen-24
|Leclerc rinnova
|GP Bahrain 2024
|Verstappen (Red Bull)
|19
|01-feb-24
|Hamilton firma
|GP Bahrain 2024
|Verstappen (Red Bull)
|20
|03-giu-26
|Leclerc rinnova
|GP Monaco 2026
|?
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.