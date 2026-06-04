F1 2026

Leclerc rinnova con la Ferrari? Allora è difficile che vinca a Monaco...

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3 ore fa - Una curiosa statistica inquieta i ferraristi prima del GP di Monaco 2026...

Il rinnovo di Leclerc ha portato entusiasmo a Maranello, ma una particolare statistica scatenerà riti apotropaici tra i tifosi della Ferrari

Il rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari è certamente una grande notizia per il presente e per il futuro del Cavallino, ma, forse, non lo è per quanto riguarda il weekend immediatamente successivo. Almeno, non se si dà retta alla statistica — un po’ curiosa, un po’ inquietante, molto da Formula 1 — rilanciata sui social in questi giorni: dal 2008 in poi, ogni volta che Maranello ha annunciato l’ingaggio o il rinnovo di un pilota, la Ferrari non è mai riuscita a vincere il Gran Premio successivo. Diciannove annunci, diciannove gare, zero vittorie. Una piccola maledizione rossa, iniziata con il rinnovo di Kimi Raikkonen prima del GP d’Italia 2008 e proseguita tra firme, conferme e ritorni eccellenti: Alonso, Massa, Vettel, Leclerc, Sainz, Hamilton.

F1 GP Miami 2026: Charles Leclerc | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

Pessimo tempismo per Leclerc

Cambiano i nomi, cambiano le epoche, cambiano i regolamenti, ma il risultato è sempre stato lo stesso: nel weekend dopo l’annuncio, a festeggiare è stato qualcun altro. La lista è lunga e anche piuttosto crudele, perché comprende successi Red Bull, Mercedes, McLaren e persino Toro Rosso (la storica prima vittoria di Sebasian Vettel a Monza), ma mai Ferrari. Ora il destino si ripresenta in una delle cornici più simboliche possibili: Leclerc rinnova, e la gara successiva è proprio il GP di Monaco, casa sua, teatro di gioie sognate e delusioni già viste. Naturalmente parliamo di una statistica, non di una legge fisica: nessun contratto rallenta una SF-26 e nessuna firma fa evaporare il grip domenica pomeriggio. Però, si sa, in F1 anche i numeri più bizzarri finiscono per diventare storie, e questa è perfetta per aggiungere un pizzico di pepe al weekend monegasco. Se Leclerc dovesse vincere, non porterebbe soltanto a casa uno dei trionfi più attesi della sua carriera: sfaterebbe anche un tabù ferrarista che resiste da quasi vent’anni.

La striscia post-annuncio di 19-0 contro la Ferrari

#DataAnnuncioGara successivaVincitore
112-set-08Raikkonen rinnovaGP Italia 2008Vettel (Toro Rosso)
230-set-09Alonso firmaGP Giappone 2009Vettel (Red Bull)
330-set-09Massa rinnovaGP Giappone 2009Vettel (Red Bull)
409-giu-10Massa rinnovaGP Canada 2010Hamilton (McLaren)
519-mag-11Alonso rinnovaGP Spagna 2011Vettel (Red Bull)
616-ott-12Massa rinnovaGP India 2012Vettel (Red Bull)
710-set-13Raikkonen firmaGP Singapore 2013Vettel (Red Bull)
824-ago-14Raikkonen rinnovaGP Belgio 2014Ricciardo (Red Bull)
920-nov-14Vettel firmaGP Abu Dhabi 2014Hamilton (Mercedes)
1019-ago-15Raikkonen rinnovaGP Belgio 2015Hamilton (Mercedes)
1108-lug-16Raikkonen rinnovaGP Gran Bretagna 2016Hamilton (Mercedes)
1222-ago-17Raikkonen rinnovaGP Belgio 2017Hamilton (Mercedes)
1326-ago-17Vettel rinnovaGP Belgio 2017Hamilton (Mercedes)
1411-set-18Leclerc firmaGP Singapore 2018Hamilton (Mercedes)
1523-dic-19Leclerc rinnovaGP Austria 2020Bottas (Mercedes)
1614-mag-20Sainz firmaGP Austria 2020Bottas (Mercedes)
1721-apr-22Sainz rinnovaGP Emilia Romagna 2022Verstappen (Red Bull)
1825-gen-24Leclerc rinnovaGP Bahrain 2024Verstappen (Red Bull)
1901-feb-24Hamilton firmaGP Bahrain 2024Verstappen (Red Bull)
2003-giu-26Leclerc rinnovaGP Monaco 2026?
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Pubblicato da Simone Valtieri, 04/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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