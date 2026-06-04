F1 2026

GP Monaco 2026, Monte Carlo: risultati prove libere

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1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Monte Carlo

Risultati e classifiche del GP di Monaco 2026, sul circuito di Monte Carlo: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP MONACO 2026, composto da 3 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP MONACO 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 torna in pista per la sesta volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Monte Carlo per il GP di Monaco in cui inizia il tour di gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico, prestigioso e ambito circuito cittadino del Principato.

Risultati GP Monaco 2026

GP Monaco 2026, ordine di arrivo

Domenica 7 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Monaco 2026, griglia di partenza

GP Monaco 2026, risultati qualifiche

Sabato 6 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Monaco 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 6 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Monaco 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 5 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Monaco 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 5 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:13.97831
2Lewis HamiltonFerrari+0.22628
3Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.51326
4Kimi AntonelliMercedes+0.55931
5George RussellMercedes+1.00529
6Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.31327
7Nico HulkenbergAudi+1.36527
8Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.58729
9Gabriel BortoletoAudi+1.77231
10Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.85032
11Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.01133
12Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.06331
13Isack HadjarRed Bull-RB Ford+2.17014
14Sergio PerezCadillac-Ferrari+2.19228
15Franco ColapintoAlpine-Mercedes+2.21132
16Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.31431
17Esteban OconHaas-Ferrari+2.35531
18Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+2.41134
19Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+2.45331
20Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.70021
21Valtteri BottasCadillac-Ferrari+3.48227
22Lance StrollAston Martin-Honda+3.57816

GP Monaco 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Monte Carlo dove si disputa il GP di Monaco, round 6 della stagione 2026 di Formula 1. 

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/06/2026
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