GP Monaco 2026, Monte Carlo: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Monaco 2026, sul circuito di Monte Carlo: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per la sesta volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Monte Carlo per il GP di Monaco in cui inizia il tour di gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico, prestigioso e ambito circuito cittadino del Principato.

Risultati GP Monaco 2026

Domenica 7 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 6 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 6 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 5 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 5 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:13.978 31 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.226 28 3 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.513 26 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.559 31 5 George Russell Mercedes +1.005 29 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +1.313 27 7 Nico Hulkenberg Audi +1.365 27 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.587 29 9 Gabriel Bortoleto Audi +1.772 31 10 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.850 32 11 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.011 33 12 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.063 31 13 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +2.170 14 14 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +2.192 28 15 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +2.211 32 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.314 31 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.355 31 18 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +2.411 34 19 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +2.453 31 20 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.700 21 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.482 27 22 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.578 16

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Monte Carlo dove si disputa il GP di Monaco, round 6 della stagione 2026 di Formula 1.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/06/2026