GP Monaco 2026, Monte Carlo: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per la sesta volta in questo Mondiale 2026 e lo fa nella mitica Monte Carlo per il GP di Monaco in cui inizia il tour di gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sullo storico, prestigioso e ambito circuito cittadino del Principato.
Risultati GP Monaco 2026
GP Monaco 2026, ordine di arrivo
Domenica 7 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Monaco 2026, griglia di partenza
GP Monaco 2026, risultati qualifiche
Sabato 6 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Monaco 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 6 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Monaco 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 5 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Monaco 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 5 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:13.978
|31
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.226
|28
|3
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.513
|26
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.559
|31
|5
|George Russell
|Mercedes
|+1.005
|29
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.313
|27
|7
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.365
|27
|8
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.587
|29
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.772
|31
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.850
|32
|11
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.011
|33
|12
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.063
|31
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+2.170
|14
|14
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.192
|28
|15
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+2.211
|32
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.314
|31
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.355
|31
|18
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.411
|34
|19
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.453
|31
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.700
|21
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.482
|27
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.578
|16
GP Monaco 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Monte Carlo dove si disputa il GP di Monaco, round 6 della stagione 2026 di Formula 1.