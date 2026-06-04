F1 GP Monaco 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Monte Carlo

Inizia la stagione europea della Formula 1, e lo fa dal palcoscenico più prestigioso e atteso: il mitico circuito di Monte Carlo che porta con sé tutte le possibili contraddizioni della massima serie automobilistica.

Così le ipertecnologiche monoposto ''super ibride'' si apprestano a sfrecciare nel GP di Monaco, una delle gare più antiche, tradizionali e al contempo probabilmente anacronistiche del calendario della F1, con le macchine chiamate a sfrecciare tra muretti e tombini.

Antonelli guida il gruppo

Sarà l'occasione per tutti i piloti per riprendere la ''caccia'' al leader indiscusso di questa stagione, almeno fin qui: Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano ha vinto 4 delle ultime 5 gare, ma si appresta a vivere un weekend dove non potrà contare sulla potenza extra della sua power unit Mercedes.

Sulla pista del Principato, particolarmente lenta e povera di rettilinei, conta infatti più il feeling di guida nella pericolosa danza tra le barriere di protezione che non la spinta dalla power unit. Per questo il GP di Monaco pare la migliore occasione per chi, Ferrari e Red Bull, un motore Mercedes non ce l'ha...

Leclerc star nella gara di casa

Il più atteso è quindi inevitabilmente Charles Leclerc, il pilota di casa che ha sempre dimostrato una particolare abilità sulle stradine in cui è cresciuto sin da piccolo. Il monegasco sa di avere una grande occasione per bissare il suo storico primo (e fin qui unico) successo a Monte Carlo del 2024, approfittando delle doti particolarmente buone del telaio della Ferrari per provare a rompere un digiuno che dura ormai da oltre un anno e mezzo.

Attenzione anche però a Lewis Hamilton, che è uscito particolarmente bene dal weekend del GP del Canada, conquistando un secondo posto che è il miglior risultato da quando è arrivato a Maranello. Le prestazioni del sette volte campione del mondo in questo fine settimana saranno la cartina al tornasole per capire se l'inglese ha davvero risolto le difficoltà ad ambientarsi, trovando un po' di continuità.

Link utili - GP Monaco 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Monaco 2026.

La Formula 1 inizia il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino di Monte Carlo.

Venerdì 5 giugno

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 6 giugno

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 7 giugno

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 6 giugno, differita ore 19.00

: sabato 6 giugno, differita ore 19.00 Gara: domenica 7 giugno, differita ore 18.30

Il circuito cittadino di Monte Carlo non ha bisogno di presentazioni: lungo 3.337 metri, il tracciato consta di 19 curve ed è sede del GP più ''corto'' del calendario in termini di km percorsi (260 e non circa 300, come sulle altre piste). Saint Devote, il Casinò, il Mirabeau, il Portier, il tornantino del Loews (oggi Fairmont), la Chicane del Porto, le Piscine e la Rascasse, sono nomi super familiari per tutti gli appassionati di corse, per quella che è una vera cattedrale del motorismo sportivo mondiale.

F1 GP Monaco 2026, Monte Carlo: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 3.337 metri

: 3.337 metri Curve : 19

: 19 Giri : 78

: 78 Record della pista: 1:12.909 (Lewis Hamilton, Mercedes - 2021)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Suzuka, secondo Google Meteo.

Venerdì 5 giugno - Parzialmente soleggiato, temperatura 17-21°C, precipitazioni 15%, umidità 78%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 17-21°C, precipitazioni 15%, umidità 78% Sabato 6 giugno - Parzialmente soleggiato, temperatura 17-21°C, precipitazioni 5%, umidità 80%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 17-21°C, precipitazioni 5%, umidità 80% Domenica 7 giugno - Parzialmente soleggiato, temperatura 17-21°C, precipitazioni 10%, umidità 83%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 04/06/2026