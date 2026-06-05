GP Monaco 2026, FP2: Hamilton risponde a Leclerc, ma la Ferrari si conferma velocissima

Le seconde prove libere del GP di Monaco 2026 non hanno affatto ribaltato i valori espressi in mattinata, anzi, hanno blindato le ottime impressioni della vigilia sulle stradine del Principato. Non solo la Ferrari si sta dimostrando una monoposto velocissima tra i muretti e le curve strette di Monte Carlo, ma i suoi portacolori stanno guidando al limite estraendo il 100% dal pacchetto tecnico, con lo scambio di ruoli tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel turno pomeridiano.

Hamilton domina tra i muretti, Leclerc quasi perfetto

Se le FP1 avevano incoronato Charles Leclerc, il turno pomeridiano ha infatti visto salire in cattedra un ottimo Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è apparso sin da subito magnificamente a proprio agio tra i tombini e le sezioni più anguste del circuito cittadino, fermando i cronometri sul tempo di 1:13.026.

Hamilton è riuscito a rifilare 111 millesimi al compagno di box Leclerc, che invece non è riuscito a replicare la zampata vincente della mattinata lamentandosi nelle battute conclusive della sessione per un feeling non ottimale in fase di frenata.

Verstappen non molla, Russell batte Antonelli

Nonostante il forcing delle Rosse, i rivali restano minacciosamente compatti. Max Verstappen ha confermato la terza piazza già ottenuta nelle FP1, portando però la sua Red Bull a soli 168 millesimi di distacco dal battistrada Hamilton.

Un passo in avanti lo registra anche la Mercedes: George Russell artiglia la quarta posizione, riuscendo stavolta a mettersi alle spalle il giovane compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (quinto), con distacchi dal leader di, rispettivamente, 379 e 503 millesimi. Dietro ai primi cinque si è però scavato un vero solco: Isack Hadjar è sesto con la seconda Red Bull - bravissimo a resettare la mente dopo l'impatto contro le barriere alle Piscine avvenuto nelle FP1 - ma incassa oltre un secondo di gap dalla vetta.

Blackout McLaren e fiamme nel finale per Perez

Il venerdì pomeriggio ha riservato una doccia fredda alla McLaren nel weekend del suo millesimo GP. Lando Norris è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 8 giri totali, parcheggiando la sua MCL40 lungo il tracciato a causa di un improvviso e totale blackout elettrico. Il box di Woking ha dovuto così salvare il bilancio parziale con il solo Oscar Piastri, settimo a un solo millesimo di distacco da Hadjar ma lontanissimo dai rivali d'alta classifica su una pista che doveva teoricamente favorire la monoposto papaya.

Chiudono lo schieramento della top-10 le due Audi, con un solidissimo Nico Hulkenberg ottavo davanti al compagno Gabriel Bortoleto, seguiti in decima piazza dalla Haas di Oliver Bearman.

La sessione pomeridiana si è di fatto conclusa con l'esposizione dell'unica bandiera rossa del turno a pochissimi minuti dalla bandiera a scacchi. A provocarla è stato Sergio Perez: il messicano è stato costretto a fermare la sua Cadillac nella curva del Casinò a causa di un pericoloso principio d'incendio sulla ruota anteriore destra.

Il programma del GP a Monte Carlo: si attendono le qualifiche-show!

Il programma del GP di Monaco 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di testare le ultime modifiche agli assetti prima delle attesissime qualifiche, che a Monaco sono spesso decisive per il risultato finale e, al contempo, super spettacolari. L'appuntamento in diretta è alle 12.30 per le FP3, con le prove ufficiali in programma alle 16.00.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/06/2026