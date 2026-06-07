GP Monaco 2026: Kimi Antonelli inarrestabile! Hamilton 2°, incidente per Leclerc

Il Mondiale 2026 di Formula 1 ha ufficialmente un monarca assoluto, e l'incoronazione arriva sulle stradine più prestigiose e selettive del motorsport. Andrea Kimi Antonelli vince il GP di Monaco, inanellando il quinto successo consecutivo e diventando il terzo pilota italiano della storia a trionfare nel Principato. Il diciannovenne bolognese della Mercedes ha messo in piedi una prestazione extraterrestre: pole position, vittoria conducendo per tutte le 78 tornate (con due partenze) e giro più veloce. Un Grand Chelem leggendario per un pilota che, in alcune fasi della corsa, è arrivato a rifilare un secondo al giro a tutta la concorrenza.

The winning feeling never gets old! 🥳



Kimi Antonelli wins in Monaco after an impressive drive 👏#F1#MonacoGPpic.twitter.com/JG0JQXwzTH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Hamilton ancora 2°, Russell da incubo

Alle spalle del dominatore della corsa si piazza a sorpresa un solido Lewis Hamilton. Il sette volte iridato della Ferrari, nonostante una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità ai box (rivelatasi poi ininfluente), ha condotto una gara d'autorità sempre alle spalle della Mercedes del suo successore. Pur senza mai impensierire l'italiano su una pista dove il sorpasso è praticamente impossibile, Hamilton artiglia un secondo posto pesantissimo che lo proietta anche al secondo posto della classifica generale.

Mentre Antonelli vola in orbita, dall'altro lato del box Mercedes si consuma invece un dramma sportivo piuttosto significativo in ottica campionato. George Russell sprofonda in un fine settimana da incubo, chiuso in tredicesima posizione e pesantemente sanzionato con un Drive Through per eccesso di velocità in pit-lane e per non aver scontato correttamente la penalità nella successiva sosta ai box. L'inglese, che doveva essere la punta del team, si ritrova ora a -68 lunghezze da Kimi nella classifica Piloti.

Leclerc, un altro zero in casa

Decisamente opposto il destino dell'altra Ferrari. Charles Leclerc ha occupato stabilmente la terza piazza per tutta la durata del Gran Premio, ma il castello di carte è crollato nel finale. Subito dopo la ripartenza dalla Safety Car - intervenuta per un incidente occorso a Lance Stroll - il monegasco non è riuscito a frenare la sua SF-26 nell'approccio alla curva Antony Noghes, finendo rovinosamente contro le barriere.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1#MonacoGPpic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Un altro pesantissimo zero casalingo per Charles, che ha immediatamente puntato il dito contro i freni della sua Rossa, con i quali da qualche gara non trova il feeling e che soprattutto a Monte Carlo gli avrebbero, a suo dire, tolto la necessaria fiducia per tutto il weekend. L'impatto ha costretto la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa a soli 10 giri dal termine, sia per rimuovere la Ferrari del monegasco, sia per verificare le condizioni dell'asfalto, deterioratosi nel tratto appena riasfaltato a pochi metri dall'incidente. Alla seconda ripartenza da fermi in griglia, Antonelli è stato impeccabile nello stacco frizione, spegnendo sul nascere l'ultimo assalto ravvicinato di Hamilton.

Hadjar sul podio, Verstappen subito ko

Il terzo gradino del podio viene artigliato da Isack Hadjar con la Red Bull. Il francese, poi investigato a fine gara ma infine considerato incolpevole delle presunte infrazioni in regime di Safety Car che gli venivano addebitate, si è reso protagonista di una vera impresa avendo corso in difesa a causa di un problema al motore che si è manifestato sin dalle prime fasi e che lo ha privato di potenza per tutto il GP.

Domenica da dimenticare, invece, per il suo compagno Max Verstappen: l'olandese, che scattava dalla prima fila accanto ad Antonelli, è rimasto clamorosamente piantato sulla griglia di partenza al via, costretto al ritiro immediato per un'avaria della sua power unit. Prosegue il periodo nero del campione del mondo in carica Lando Norris, al secondo ritiro di fila: il pilota McLaren vive un'altra giornataccia, costretto ancora una volta a fermarsi per l'ennesimo problema tecnico.

La sagra delle penalità

Giù dal podio si posiziona la McLaren di Oscar Piastri, quarto, che precede le due ottime Racing Bulls di Liam Lawson e del giovane Arvid Lindblad. Settima piazza per un Pierre Gasly che ha tagliato il traguardo ufficialmente al terzo posto, pur sapendo di dover pagare due sanzioni da 5 secondi (e quindi 10'' complessivi) per doppio eccesso di velocità in corsia dei box. Un errore commesso comunque da molti altri piloti, partendo da Hamilton (che ha però scontato correttamente la sanzione ai box riuscendo a mantenere il secondo posto) per arrivare ai già citati Piastri e Russell e a Franco Colapinto.

Completano la zona punti Alex Albon, Esteban Ocon e nientemeno che Fernando Alonso, che alla fine riesce a beneficiare delle penalità di diversi piloti davanti a lui per regalare all'Aston Martin il primo, punto della stagione. In realtà, a festeggiare per il decimo posto era stato Sergio Perez, in grado di regalare uno storico primo accesso in zona punti alla Cadillac prima che venisse penalizzato per essersi posizionato in griglia in modo non corretto nella seconda partenza.Penalizzato a fine gara anche Nico Hulkenberg, colpevole di aver causato un incidente e il successivo ritiro della Williams di Carlos Sainz, subendo una penalità di 10 secondi.

Il Calendario del Mondiale F1: si corre subito a Barcellona

Il programma del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 prosegue con il settimo round della stagione, previsto a Barcellona nel weekend del prossimo 14 giugno, su una pista permanente vecchio stile, con curvoni veloci e lunghi rettilinei.

Nell'attesa, trovate su MotorBox trovate le pagelle del GP Monaco, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Monte Carlo e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 07/06/2026