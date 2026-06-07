F1 GP Monaco 2026, le pagelle di Monte Carlo

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LE PAGELLE DEL GP DI MONACO DI FORMULA 1 2026
Le pagelle GP di Monaco sullo storico tracciato stradale di Monte Carlo: Antonelli è la perfezione, il più giovane vincitore a Monaco per distacco. Hamilton, podio d'esperienza. Hadjar, il minimo indispensabile. Leclerc, errore clamoroso. Male Russell e Norris. Ecco tutti i voti dell'iconica gara di Monte Carlo.
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Andrea Kimi Antonelli - Voto 10 e lode
Vincere a Monaco, a 19 anni, con quella pole lì, con quella gara lì tutta all'attacco, con quella ripartenza lì perfetta, quasi non sentisse la pressione. Quinta vittoria di fila... quanto è bravo!
Lewis Hamilton - Voto 8,5
Torna sul podio a Monaco nonostante qualche sbavatura. La media si spegne presto, poi va ai box e prende 5'' di penalità, che sconta in regime di Safety Car. Poi buona la ripartenza, ottimo.
Isack Hadjar - Voto 7,5
Non ha il ritmo dei big, ma non commette errori. Perde la posizione con Russell al pit, poi però viene indagato per due volte e per due volte ne esce immacolato. Secondo podio in carriera.
Oscar Piastri - Voto 7
Raccoglie per strada le posizioni lasciate dai vari Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Gasly e Hadjar. Premio lucky man per lui, ma è bravo a non fare grossi errori (solo 5'' per speed limits).
Pierre Gasly - Voto 6,5
In partenza sfrutta il contatto Piastri-Norris per guadagnare una posizione, bella gara per lui poi però somma due penalità (speed limit e Safety Car inf.) e dopo la ripartenza scivola in P7.
George Russell - Voto 4,5
Parte fuori posizione al via: graziato. Passa Hadjar ai box ma supera gli speed-limits. Penalità non scontata che si trasforma in drive through. E dire che aveva un tappeto steso verso il podio.
Charles Leclerc - Voto 3
L'errore di ieri in qualifica gli ha precluso ogni sogno di vittoria, ma il podio era lì e l'errore fatto scegliendo una traiettoria diversa all'Antony Noghès è imperdonabile. Butta tanti punti.
Lando Norris - Voto 4,5
Al netto del ritiro per problematiche tecniche, per tutto il weekend è stato al di sotto dei suoi standard, perdendo anche la posizione in partenza da Gasly. Non la Monaco che aveva sognato.
Max Verstappen - Voto SV
Problemi alla power unit in partenza per Max, che per fortunata non viene centrato da nessuno sulla griglia di partenza. Conclude il primo giro e poi si ferma mestamente ai box: un peccato.
I VOTI DEGLI ALTRI
Liam Lawson - Voto 8
Una P5 piovuta dal cielo, ma per raccoglierla bisognava essere lì: bravo in qualifica e in gara.
Arvin Lindblad - Voto 8
Vale lo stesso discorso che per Lawson, considerando però che lui è un rookie e promette bene.
Alex Albon - Voto 6,5
Gara complicata, strategica, sporca, ma alla fine della giostra porta a casa 4 punti preziosi.
Esteban Ocon - Voto 6
Ci si aspettava qualcosa in più dal francese, dalla P17 alla P9 è il solito miracolo... monegasco.
Fernando Alonso - Voto 6,5
Il weekend forse più frustrante della carriera finisce con un punticino di buon auspicio.
Sergio Perez - Voto 5,5
Dopo il Drive Through al via, raddrizza la gara, ma alla ripartenza becca 10'' e saluta la P10.
Gabriel Bortoleto - Voto 6
Smarca il pit-stop al via ma la sua gara è tutta nel traffico, ha poche occasioni per emergere.
Nico Hulkenberg - Voto 5
Lui si che avrebbe potuto raccogliere punti, ma dopo la ripartenza centra Sainz e riceve 10''.
Franco Colapinto - Voto 5,5
Al netto dei 5'' presi per speed limit, resta impantanato nel gruppo e non può fare di più
Carlos Sainz - Voto 6,5
Centrato da Hulkenberg prima e Colapinto poi alla ripartenza, incolpevole, costretto al ritiro.
Lance Stroll - Voto 3
Riesce a prendere una penalità per track limits a Monaco, poi la picchia a muro e chiude così.
Oliver Bearman e Valtteri Bottas - Voto 6
Entrambi smarcano subito il pit-stop al via e si ritirano dopo circa 30 giri per problemi tecnici.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.