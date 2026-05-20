F1 2026

F1 GP Canada 2026, Montreal: risultati prove libere

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31 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Montreal

Risultati e classifiche del GP del Canada 2026, sul circuito di Montreal: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Montreal per il quinto appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP del Canada.  

Risultati GP Canada 2026

GP Canada 2026, ordine di arrivo

Domenica 24 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Canada 2026, griglia di partenza

GP Canada 2026, risultati qualifiche

Sabato 23 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Canada 2026, risultati gara sprint

Sabato 23 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Canada 2026, griglia di partenza gara sprint

GP Canada 2026, risultati qualifiche sprint

Venerdì 22 maggio, ore 22.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Canada 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 22 maggio, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Kimi AntonelliMercedes1:13.40233
2George RussellMercedes+0.14235
3Lewis HamiltonFerrari+0.77436
4Charles LeclercFerrari+0.95336
5Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.96431
6Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.39732
7Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.56132
8Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+2.05033
9Nico HulkenbergAudi+2.29628
10Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.46131
11Gabriel BortoletoAudi+2.81233
12Isack HadjarRed Bull-RB Ford+2.85129
13Esteban OconHaas-Ferrari+3.09532
14Alexander AlbonWilliams-Mercedes+3.24015
15Carlos SainzWilliams-Mercedes+3.25836
16Pierre GaslyAlpine-Mercedes+3.40729
17Lance StrollAston Martin-Honda+3.57630
18Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+4.0295
19Oliver BearmanHaas-Ferrari+4.36826
20Valtteri BottasCadillac-Ferrari+4.46628
21Sergio PerezCadillac-Ferrari+4.52428
22Franco ColapintoAlpine-Mercedes No tempo 1

GP Canada 2026, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal dove si disputa il GP del Canada, round 5 della stagione 2026 di Formula 1. 

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Pubblicato da Alessio Ricci, 22/05/2026
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