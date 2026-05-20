F1 GP Canada 2026, Montreal: risultati prove libere

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Montreal per il quinto appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP del Canada.
Risultati GP Canada 2026
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Canada 2026, ordine di arrivo
Domenica 24 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Canada 2026, griglia di partenza
GP Canada 2026, risultati qualifiche
Sabato 23 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Canada 2026, risultati gara sprint
Sabato 23 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Canada 2026, griglia di partenza gara sprint
GP Canada 2026, risultati qualifiche sprint
Venerdì 22 maggio, ore 22.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Canada 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 22 maggio, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:13.402
|33
|2
|George Russell
|Mercedes
|+0.142
|35
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.774
|36
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.953
|36
|5
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.964
|31
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.397
|32
|7
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.561
|32
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.050
|33
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+2.296
|28
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.461
|31
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+2.812
|33
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+2.851
|29
|13
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+3.095
|32
|14
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+3.240
|15
|15
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+3.258
|36
|16
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+3.407
|29
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.576
|30
|18
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+4.029
|5
|19
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+4.368
|26
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+4.466
|28
|21
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+4.524
|28
|22
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|No tempo
|1
GP Canada 2026, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit Gilles Villeneuve di Montreal dove si disputa il GP del Canada, round 5 della stagione 2026 di Formula 1.