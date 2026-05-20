F1 GP Canada 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Montreal

La Formula 1 torna in pista dopo altre due settimane di pausa ma entra, finalmente, nel vivo: a partire dal GP del Canada, i motori romberanno per ben 7 domeniche su 10 dandoci la possibilità di delineare per davvero i rapporti di forza di una stagione che ha fin qui faticato a decollare. Sul Circuit Gilles Villeneuve, una pista semi-cittadina che sorge nel bel mezzo di un parco pubblico, va in scena poi il terzo weekend della stagione con il format della Sprint Race, il secondo di fila dopo quanto visto a Miami.

Antonelli in fuga Mondiale

L'osservato speciale è sempre lui, Andrea Kimi Antonelli, che si presenta in Canada da leader del campionato con una Mercedes che peraltro ha annunciato il debutto di un pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe rimetterla, almeno nei piani di Toto Wolff, davanti alle auto concorrenti. Attenzione quindi anche a George Russell, che a Montreal vinse nel 2025, ma pure alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che si sono dimostrate particolarmente efficaci nel weekend di Miami.

E poi c'è anche Max Verstappen - di sicuro galvanizzato dal super weekend della 24h del Nurburgring dove è stato assoluto protagonista (seppur con un epilogo sfortunato) - e le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, certamente vogliosi di riscattare il pessimo fine settimana in Florida. I giochi sono aperti e di certo aver avuto un po' di tempo per migliorare la conoscenza delle novità tecniche e aver analizzato i dati dell'ultimo GP può aiutare gli ingegneri del Cavallino a compiere per davvero uno step in avanti sul piano delle prestazioni.

Link utili - GP Canada 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Canada 2026.

La Formula 1 è ancora in Nordamerica e quindi gli orari delle dirette in Italia sono tutti tra il tardo pomeriggio e la serata. Ecco il dettaglio di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino di Montreal.

Venerdì 22 maggio

Prove libere 1 : 18.30 – 19.30

: 18.30 – 19.30 Qualifiche Sprint: 22.30 – 23.30

Sabato 23 maggio

Sprint Race : 18.00

: 18.00 Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 24 maggio

Gara: 22.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta la Sprint Race e le qualifiche, con la Sprint Qualifying invece ritrasmessa in differita al sabato pomeriggio. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche Sprint : sabato 23 maggio, differita ore 16.15

: sabato 23 maggio, differita ore 16.15 Gara Sprint : sabato 23 maggio, diretta ore 18.00

: sabato 23 maggio, diretta ore 18.00 Qualifiche : sabato 23 maggio, diretta ore 22.00

: sabato 23 maggio, diretta ore 22.00 Gara: domenica 24 maggio, differita ore 23.30

Quello del Canada è un circuito non permanente, ricavato tra le strade solitamente aperte al pubblico e che fanno da perimetro al parco cittadino che sorge sull'isola di Notre Dame. La pista è nota per il suo disegno ''stop & go'' che alterna lunghi rettilinei a brusche frenate, ma anche per la chicane finale che costeggia una barriera divenuta celebre come ''il muro dei campioni'' per i tanti piloti blasonati che lo hanno colpito negli scorsi anni. Qui tutte le caratteristiche del circuito.

Lunghezza : 4.361 metri

: 4.361 metri Curve : 14

: 14 Giri : 70

: 70 Record della pista: 1:13.078 (Valtteri Bottas, Mercedes - 2019)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Montreal, secondo Google Meteo.

Venerdì 22 maggio - Parzialmente soleggiato, temperatura 8-19°C, precipitazioni 5%, umidità 34%

- Parzialmente soleggiato, temperatura 8-19°C, precipitazioni 5%, umidità 34% Sabato 23 maggio - Nuvoloso, temperatura 11-22°C, precipitazioni 10%; umidità 33%

- Nuvoloso, temperatura 11-22°C, precipitazioni 10%; umidità 33% Domenica 24 maggio - Nuvoloso, temperatura 12-20°C, precipitazioni 10%; umidità 42%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 21/05/2026