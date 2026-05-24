F1 GP Canada 2026, le pagelle di Montreal

LE PAGELLE DEL GP DEL CANADA DI FORMULA 1 2026

Il GP del Canada viene vinto da Andrea Kimi Antonelli, al quarto successo consecutivo (e assoluto) in Formula 1, stavolta dopo un divertentissimo duello con il compagno, finito ahilui male per Russell. Ma Kimi non è l'MVP, che va - come il Driver of the Day ufficiale - a Lewis Hamilton, rinato nella sua pista di Montreal. Supersonico anche Verstappen, mentre tra gli altri spicca un ottimo Franco Colapinto! I bocciati? Norris e Piastri soprattutto.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9

Dopo una buona partenza (al netto di Norris), prende la testa e la perde troppe volte, ma la sensazione è che alla fine l'avrebbe vinta anche con Russell in pista. Un poker meritato!

Lewis Hamilton - Voto 9,5

Finalmente lampi di vero Sir Lewis, su una delle sue piste preferite di sempre il Vecchio Leone tira fuori gli artigli e vince con un super sorpasso un duello con Verstappen iniziato dal giro 1.

Max Verstappen - Voto 9

Tante volte non ci si rende conto di quanto la Red Bull paghi attualmente agli altri top team e di che magie faccia Max con questa macchina. Oggi ha perso con Lewis sbagliando: nulla!

Charles Leclerc - Voto 7

Al netto del super controllo rallystico nel finale, una gara sottotono. Sarebbe stato 7° senza gli errori McLaren e il ritiro di Russell. Siamo certi che a Monaco sarà tutto un altro Charles.

Isack Hadjar - Voto 6

Il suo secondo miglior risultato in carriera non coincide con una delle sue migliori gare, è l'ottavo valore in campo, ed era in linea fino alla mossa su Leclerc e alla doppia penalità.

Franco Colapinto - Voto 8

Lui, invece, sta dimostrando sempre di più di essere il primo degli altri, riuscendo a sfruttare questa ritrovata competitività dell'Alpine piazzandola spesso davanti a tutti i ''non-top'' team.

Lando Norris - Voto 5

Sciagurata la scelta delle intermedie al via, poi due soste ravvicinate, una per correggere la scelta di gomme, l'altra per ''reliability problem''. Infine il ritiro, aspirava a qualche punto.

Oscar Piastri - Voto 4

Un weekend da dimenticare per Oscar, che al netto della scelta del team di partire con le intermedie, poi si mete a giocare a Destruction Derby con Albon finendo fuori dalla zona punti.

George Russell - Voto 8

Con Kimi per la prima metà gara ci hanno fatto divertire, ma molto a causa degli errori reiterati che hanno causato sorpassi e show. Poi però, quando era al comando, la sua auto l'ha lasciato.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 7,5

Al netto dei ritirati davanti a lui, una buona gara: scatta 12° e arriva 7° tenendo dietro Gasly!

Pierre Gasly - Voto 7

Buona prova anche per lui che per poco non riesce a passare Lawson, partendo da più lontano.

Carlos Sainz - Voto 7

È il primo a traguardo tra i poloti partiti con le intermedie. Bravo nonostante quell'handicap.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Buona prova per Olly che si porta a casa un punto e la soddisfazione di battere, ancora, Ocon.

Nico Hulkenberg - Voto 6

Nonostante le intermedie al via sfiora la zona punti, non fosse stato per un testacoda sul finale.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

Non lontano dal Hulk, prestazione un po' al di sotto delle attese però, si attendeva più avanti-

Esteban Ocon - Voto 5

Lui sì parecchio lontano dal compagno, quasi sempre dietro alla domenica, deve ritrovarsi.

Lance Stroll - Voto 6

Penultimo partendo dai box, ma la cosa positiva è che l'Aston Marti ha visto il traguardo...

Valtteri Bottas - Voto 5,5

Ultimo a 4 giri, un calvario. Ma lui ci aggiunge pure l'errore ai box e va sotto il 6 politico.

Sergio Perez - Voto 5,5

Rischia di rovinare la giornata ad Antonelli, poi due giri dopo si ritira per un cedimento all'ala.

Fernando Alonso - Voto 7

Il ritiro arriva dopo 27 giri: peccato. Molto abile al via, addirittura in top 10. Un passo avanti.

Alex Albon - Voto 7

Stava facendo una buona gara, recuperando sei posizioni, poi viene fiocinato da Piastri e ciao.

Arvin Lindblad - Voto SV

La sua gara dura lo spazio del giro di allineamento, poi la sua RB si ferma e viene spint ai box.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/05/2026