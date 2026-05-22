GP Canada 2026, Qualifiche Sprint: Russell si rimette davanti ad Antonelli, Ferrari in 3a fila

Non ci sono stati i distacchi pesantissimi inferti nelle prime prove libere, con le qualifiche sprint del GP del Canada di F1 a Montreal che sono invece state un po’ più combattute rispetto alle attese. Non cambia però il risultato finale, con due Mercedes ancora davanti a tutti, seppur a posizioni invertite: il più rapido sul giro secco in SQ3, e quindi anche il pilota a scattare più in avanti sulla griglia di partenza della Sprint Race di sabato pomeriggio non sarà Andrea Kimi Antonelli ma il compagno George Russell.

Russell, una (mini) pole d'orgoglio

Il pilota inglese è infatti l’unico a scendere sotto il muro dell’1:13, staccando un tempo di 1:12.965 che gli dà la possibilità di tirare un bel sospiro di sollievo nel confronto interno con il giovane compagno di squadra italiano che lo ha messo sotto pressione nelle ultime uscite iridate. Il 19enne bolognese, però, non molla l’osso e si piazza subito alle sue spalle completando una prima fila tutta d’argento, che ha fatto sorridere in diretta tv il team principal Toto Wolff.

La Ferrari ci crede ma è dietro alla McLaren

Beffate invece le Ferrari, che soprattutto nella SQ1 e nella SQ2 sembravano poter provare a impensierire le Mercedes o lottare per la prima fila, specie con un Lewis Hamilton particolarmente in palla. Un po’ come già successo altre volte nel corso del campionato, però, la Rossa ha un po’ smarrito la rotta non appena è arrivato il momento di montare le gomme morbide in SQ3, e alla fine ha anche perso il confronto interno con le due McLaren.

Sono infatti le due monoposto papaya a prendere la seconda fila sullo schieramento di partenza della gara sprint, con Lando Norris di pochi millesimi davanti a Oscar Piastri e con circa tre decimi di gap dalla Mercedes del poleman Russell. Per le Ferrari c’è invece una deludente terza fila: Lewis Hamilton è quinto, con Charles Leclerc, mai davvero al livello del compagno nel corso della sessione, al sesto posto.

Red Bull (per ora) quarta forza, Alonso a muro

Ancora peggio è andata alle due Red Bull, che si prendono la quarta fila con il solito Max Verstappen davanti al giovane francese Isack Hadjar. Chiudono la top-10 Arvid Lindblad e Carlos Sainz, bravo sul finire della SQ2 a estromettere l’Audi di Nico Hulkenberg.

Da segnalare l’unica interruzione (piuttosto lunga) della sessione causata dall’incidente di Fernando Alonso, arrivato lungo a ruote bloccate, e poi diretto contro le barriere in curva-3: lo spagnolo non ha riportato conseguenze fisiche e dovrebbe comunque scattare 16° in griglia. Nessun giro invece per Alex Albon e Liam Lawson, che non hanno preso parte alle qualifiche sprint dopo i problemi patiti in FP1.

Il programma del GP a Montreal: sabato la sprint e le qualifiche ''vere''

Il programma del GP del Canada 2026 di F1 prosegue nella giornata di sabato con la Sprint Race che assegnerà i primi punti del fine settimana a partire dalle 18.00 italiane. Poi ci sarà subito tempo per rifarsi, con le qualifiche ''vere'', in programma alle 22.00, per stabilire la griglia di partenza del GP di domenica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 23/05/2026