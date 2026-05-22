GP Canada 2026, FP1: la "nuova" Mercedes fa già paura, Antonelli batte Russell. E i distacchi...

C’era grande attesa sul Circuit Gilles Villeneuve per verificare l'impatto del primo vero pacchetto di sviluppi portato dalla Mercedes, e i primi e unici 60 minuti di prove libere del weekend hanno emesso un verdetto che sa di un pesante avvertimento a tutta la griglia. Il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, ha monopolizzato la sessione fermando i cronometri sull'1:13.402 e rifilando 142 millesimi al compagno di squadra George Russell.

Ferrari, McLaren e Red Bull lontane: è come a inizio stagione?

Il dato che spaventa i rivali non è tanto la doppietta delle Frecce d'Argento, quanto l'entità dei distacchi. Dopo il weekend combattuto e ravvicinato di Miami, la Mercedes sembra aver scavato nuovamente un solco: Lewis Hamilton (3°) e Charles Leclerc (4°) su Ferrari accusano rispettivamente 7 e 9 decimi di ritardo dalla vetta. Ancora più indietro Max Verstappen, quinto a poco meno di un secondo di gap dall'italiano.

Le McLaren, che inizialmente avevano conteso la leadership ad Antonelli e Russell montando le mescole Hard, sono scivolate indietro una volta passate alle simulazioni di qualifica: Lando Norris è sesto a 1.4 secondi, mentre Oscar Piastri è settimo a oltre un secondo e mezzo. A chiudere la Top 10 troviamo Lindblad, Hülkenberg e un sorprendente Fernando Alonso con l'Aston Martin-Honda.

FP1 a singhiozzo: tre bandiere rosse e l'incidente ''animale''

La sessione è stata tutt'altro che lineare, frammentata da ben tre interruzioni con bandiera rossa. La prima è stata causata dal KO tecnico della Racing Bulls di Liam Lawson. Poco dopo, l'episodio più insolito della giornata: Alex Albon ha investito una marmotta in rettilineo in un incidente che ha danneggiato la sua Williams facendola carambolare contro il muro all'esterno di curva-7.

Nel finale, dopo un brivido per George Russell (finito in testacoda a baciare le barriere di curva 1 senza grossi danni), a causare la terza interruzione è stato Esteban Ocon, che ha perso il controllo in uscita da curva-4 distruggendo il muso della sua Haas. Sessione da dimenticare anche per Franco Colapinto: un problema tecnico all'acceleratore lo ha costretto a tornare lentamente ai box pochi metri dopo il semaforo verde, costringendolo ad abbandonare la compagnia dopo un solo giro.

Il programma del GP a Montreal: stasera le prime qualifiche

Il programma del GP del Canada 2026 di F1 prosegue con la Sprint Qualifying, che decideranno la griglia di partenza della garetta da 100km prevista per il pomeriggio di sabato (in Italia). L'appuntamento in diretta è alle 22.30 per la prima sessione del weekend in cui i piloti lotteranno contro il tempo per garantirsi un posto quanto più avanti possibile sullo schieramento di partenza della Sprint Race.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 22/05/2026