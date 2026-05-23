GP Canada, qualifiche: Russell si ripete, è pole! Antonelli battuto, Leclerc in difficoltà

Russell concede il bis: beffa Antonelli per 68 millesimi e va in pole a Montreal. McLaren in seconda fila. Hamilton 5°, Leclerc 8°

La firma del pilota più esperto del box, nel momento più caldo. George Russell si prende di forza la pole position sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, confermando il momento magico già inaugurato nelle qualifiche sprint e poi proseguito con il trionfo sofferto nella Sprint Race. Nonostante una monoposto apparsa a tratti instabile e lontana dall'efficacia mostrata nel venerdì del GP del Canada 2026, il ventottenne inglese ha estratto dal cilindro un ultimo tentativo capolavoro nel finale della Q3, riuscendoci persino dopo aver già spremuto lo stesso treno di gomme nel run precedente. Un colpo da maestro che cancella il sorriso sul lato box di Andrea Kimi Antonelli, il quale assaporava già l'ennesima partenza al palo della sua straordinaria stagione 2026.

Prime file in fotocopia, McLaren subito dietro

Il giovane bolognese deve digerire un boccone amaro, ma la sua prestazione resta maiuscola. Antonelli chiude la qualifica a soli 68 millesimi di distacco dal compagno di squadra - lo stesso identico distacco registrato nella Sprint Qualifying del venerdì - blindando l'ennesima prima fila monopolizzata dalle Frecce d'Argento.

Alle spalle del duo di testa la griglia di partenza si trasforma in una perfetta riproduzione del venerdì sera. La seconda fila è interamente di marca McLaren, con il campione del mondo in carica Lando Norris capace di mettersi nuovamente davanti al compagno di box Oscar Piastri. I due si candidano come i primi e più pericolosi sfidanti delle Mercedes per la gara di domenica.

Hamilton si conferma, Leclerc soffre

In casa Ferrari prosegue il weekend a due facce dei suoi piloti. Lewis Hamilton ribadisce il suo feeling storico con i muretti canadesi, confermandosi per distacco il miglior pilota della Scuderia di Maranello in pista. Il sette volte iridato accarezza a lungo la seconda fila, venendo beffato solo nelle battute conclusive: scatterà dalla quinta piazza, ma con un distacco decisamente più contenuto rispetto alle aspettative iniziali, pagando 290 millesimi dalla pole di Russell.

Decisamente più opaco e complicato il sabato di Charles Leclerc. Il monegasco non riesce a dare una svolta a un fine settimana fin qui anonimo, lamentandosi a più riprese via radio per un bilanciamento mai trovato: Leclerc non va infatti oltre l'ottavo tempo, anche se la nota parzialmente positiva per il ferrarista arriva dai distacchi, mai così risicati in questa stagione. Pur essendo relegato in quarta fila, il gap che lo separa da Russell è di appena 398 millesimi.

Tra le due Rosse si inseriscono le due Red Bull. Max Verstappen ruggisce proprio nell'ultimo assalto utile, strappando la sesta posizione e mettendosi dietro il compagno di scuderia Isack Hadjar, che aveva accarezzato il sogno di mettersi davanti al quattro volte campione del mondo. Chiudono la top-10 della Q3, e la quinta fila dello schieramento, il giovane Arvid Lindblad e un solido Franco Colapinto.

Il programma del GP a Montreal: domenica il GP alle 22.00

Il programma del GP del Canada 2026 di F1 prosegue nella serata italiana di domenica con il momento clou dell'intero fine settimana, il GP che sarà in programma - meteo permettendo, visto che la FIA ha già dichiarato una situazione di ''Rain Hazard'' e cioè ''pericolo pioggia'' - alle 22.00.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 23/05/2026