GP Canada, Sprint Race: alta tensione in Mercedes, vince Russell, Antonelli mastica amaro

La parvenza di totale armonia svanisce sotto il cielo di Montreal, lasciando spazio alla dura legge della pista. La Sprint Race del GP del Canada 2026 di Formula 1 consegna a George Russell un successo pesante, condotto dal primo all'ultimo giro con freddezza e astuzia, pur forse senza essere il più veloce in pista. Dietro la parata trionfale si consuma però il primo scontro frontale per la leadership interna tra l'inglese e il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli. Una battaglia di nervi e staccate al limite che surriscalda improvvisamente il clima all'interno del garage di Toto Wolff.

Antonelli ci prova, Russell alza il muro

Allo spegnimento dei semafori, Russell difende con autorità la prima posizione, ma la vera ottima notizia in casa Mercedes arriva dalla macchina gemella: Antonelli mette in mostra uno scatto finalmente perfetto, senza subire i consueti sorpassi patiti nei primi appuntamenti stagionali. Ben presto, l'italiano dimostra di avere un ritmo nettamente superiore a quello del poleman e la tensione esplode al sesto giro, quando Kimi rompe gli indugi e lancia un doppio, furibondo attacco. Nel primo tentativo, all’esterno di curva 1, Russell allarga la traiettoria con durezza ma entro i limiti del regolamento, accompagnando il compagno sull'erba e costringendolo a tagliare la pista.

''That was very naughty!'' 📻



The Mercedes duo brawl for the lead in the Canada Sprint 😱#F1Sprint#CanadianGPpic.twitter.com/d7Cj76s2La — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Poche curve dopo il bolognese esagera in un eccesso di foga agonistica: tenta la staccata impossibile verso la chicane di curva 8 e 9, arriva lunghissimo e salta sulle vie di fuga in erba. Un errore di gioventù che spalanca la strada a un sornione Lando Norris, che con la McLaren è lesto a infilarsi in seconda posizione.

L'intervento di Toto Wolff e il finale d'orgoglio

Il nervosismo del giovane leader del campionato è palpabile, tanto da costringere il team principal Toto Wolff a intervenire personalmente via radio in un paio di occasioni, chiedendo all'italiano di mantenere la calma e di evitare le lamentele contro il compagno di box.

Nel finale, Antonelli ha tentato il tutto per tutto per scavalcare Norris e limitare i danni, senza però riuscire a portare a casa il sorpasso decisivo, anzi arrivando di nuovo lungo in curva 1. Nonostante una stretta di mano a fine gara, il guanto di sfida per la leadership nel box della Stella a tre punte è ufficialmente lanciato.

Leclerc rappace, Hamilton crolla

Alle spalle dei primi tre, la pista ha regalato un altro derby ravvicinato, questa volta in casa Ferrari. Lewis Hamilton era riuscito a raddrizzare la sua Sprint al via sfilando la McLaren di Oscar Piastri. Con il passare dei giri, però, la Rossa del campione inglese ha sofferto di un vistoso calo prestazionale, venendo prima ripassata dall'australiano e poi beffata dalla macchina gemella di Charles Leclerc. Il monegasco, autore di una gara fino a quel momento piuttosto incolore, è stato abilissimo a sfruttare il duello tra i due per infilare il compagno di squadra e artigliare la quinta piazza.

What a move from Oscar Piastri on Lewis Hamilton! 👏



Around the outside the McLaren went at the final chicane for P4 😮‍💨#F1Sprint#CanadianGPpic.twitter.com/ArFggCzqq2 — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

A chiudere la zona punti troviamo un opaco Max Verstappen, settimo con una Red Bull fin qui non in grado di lottare per le posizioni di vertice, seguito a ruota dal giovanissimo Arvid Lindblad sulla Racing Bulls. Sessione da dimenticare, invece, per Isack Hadjar: il francese è stato costretto a una lunga sosta ai box per una improvvisa perdita di potenza dal suo propulsore Red Bull-Ford, prima di ripartire ormai fuori dai giochi.

Il programma del GP a Montreal: stasera le qualifiche

Il programma del GP del Canada 2026 di F1 prosegue nella serata italiana con le qualifiche ''vere'', in programma alle 22.00, per stabilire la griglia di partenza del GP di domenica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 23/05/2026