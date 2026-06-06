GP Monaco 2026, Qualifiche: Antonelli da urlo, è pole nel Principato! Hamilton batte Leclerc

Si diceva che la Ferrari fosse la favorita nel Principato di Monaco ma alla fine, però, la pole position si conferma una questione privata di marca Mercedes, persino su un tracciato atipico come quello di Monte Carlo, dove la pura potenza della power unit non è il fattore determinante per fare il tempo. Il pubblico ha assistito a una sessione entusiasmante, tiratissima e incerta fino all'ultimo secondo, con la pole position provvisoria che è passata di mano in mano a ogni tentativo veloce in Q3. Ad emergere, ancora una volta, è stato però il dominatore assoluto di questo inizio di campionato 2026: un gigantesco Andrea Kimi Antonelli, fortissimo, solidissimo, apparentemente impermeabile alla pressione mediatica a dispetto del fatto che ha soli 19 anni ed è alla sua seconda stagione in F1.

Il giro perfetto del rookie, Verstappen beffato

Quella del diciannovenne bolognese è stato un vero capolavoro. Antonelli è riuscito a strappare la partenza al palo - la più importante dell'anno vista la cronica difficoltà di sorpasso a Monaco - per appena 43 millesimi di secondo su un monumentale Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha smesso di nascondersi proprio nel passaggio cruciale tra la Q2 e la Q3, mettendo sul piatto carte pesantissime in ottica pole position. Il suo sforzo si è però infranto contro il giro semplicemente perfetto del giovane talento italiano, che domenica andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva della sua stagione.

Hamilton batte Leclerc: il monegasco contro il muro

Escono decisamente ridimensionate e deluse le due Ferrari, che alla vigilia godevano dei favori del pronostico. Ad aprire la seconda fila sarà Lewis Hamilton, ottimo terzo, che si toglie la soddisfazione di mettersi dietro il compagno di squadra Charles Leclerc, quarto e grande sconfitto del sabato pomeriggio.

Il monegasco, storicamente un vero e proprio fenomeno tra le stradine di casa, ha visto svanire i sogni di gloria a tempo ormai scaduto. Nel disperato tentativo di migliorarsi nell'ultimo run utile, Leclerc ha perso il controllo della sua SF-26 alla curva del Tabaccaio, impattando contro le barriere e rompendo la sospensione posteriore destra. Un errore che ha congelato la sua quarta posizione in griglia.

Hadjar batte Russell, McLaren quarta forza

Non può sorridere nemmeno l'altro alfiere della Mercedes, George Russell. Il britannico ha incassato un distacco pesante dal compagno di box, pagando quasi quattro decimi di secondo e qualificandosi solo sesto. Russell è stato preceduto anche dalla Red Bull di un sorprendente Isack Hadjar, ottimo quinto.

Ancor più indietro si posizionano le due McLaren, che nel weekend del millesimo GP di F1 non vanno oltre la quarta fila: Oscar Piastri scatterà settimo, precedendo il campione del mondo in carica Lando Norris, ottavo. Chiudono la top-10 della Q3 Pierre Gasly su Alpine e Liam Lawson con la Racing Bulls.

L'unica interruzione della sessione con la bandiera rossa è avvenuta nel corso della Q1 a causa di un passo falso di Gabriel Bortoleto. Il pilota brasiliano dell'Audi ha calcolato male le distanze all'interno della Chicane del Porto, toccando il muro interno a bassa velocità e provocando la rottura del braccetto della sospensione anteriore.

Il programma del GP a Monte Carlo: attesa per il GP di domenica

Il programma del GP di Monaco 2026 di F1 prosegue con la gara che assegnerà i punti e chiuderà il fine settimana sulla pista del Principato. L'appuntamento in diretta è alle 15.00 del pomeriggio italiano con la partenza e quella che si spera non essere la solita lunga processione tra le stradine di Monte Carlo.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 06/06/2026